Google добавил в поисковую выдачу ссылки из «Архива интернета»

Google Search теперь добавляет ссылки на архивные веб-сайты в сервисе Wayback Machine «Архива Интернета». «Это хорошая новость для тех, кто сетует на исчезновение ссылки на кэшированные страницы из результатов Google», — отмечает The Verge.

IT-гигант объявил в X (бывший Twitter) об этом в апдейте к новости от 2 февраля, когда он вынужден был убрать такую функцию.

Update! We've now added links to previous versions of webpages from the Internet Archive. Learn more in the post below: https://t.co/qbYUi8iSoI