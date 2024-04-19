МИД предлагает разрешить за рубежом подтверждать аккаунт на «Госуслугах»

Министерство иностранных дел России предложило провести эксперимент по получению россиянами, которые находятся за пределами страны, квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Это, в частности, позволит им в режиме онлайн подтвердить аккаунт на «Госуслугах», сообщает РБК со ссылкой на проект постановления Правительства.

Эксперимент предлагается провести с 1 июля 2024 до 31 декабря 2025 года на территории Армении, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Предполагается, что в нем кроме самого МИДа примут участие представительства России в перечисленных странах, Россотрудничество и его филиалы в Узбекистане и Казахстане, удостоверяющий «Аналитический центр», а также заинтересованные граждане России. Эти загранучреждения и будут заниматься оформлением электронных подписей.

Помимо «Госуслуг» «ключи» нужны для «дистанционного заключения договоров гражданско-правового характера, реализации трудовых отношений и образовательных потребностей», уточняется в документах.

К 1 октября 2025 года участники эксперимента должны будут представить в правительство доклад о предварительных результатах с оценкой целесообразности его продолжения и распространения на территории других стран.

В пояснительной записке сказано, что за пределами России пребывают более 15 млн россиян, «которые фактически не имеют возможности дистанционно обратиться за получением государственных и муниципальных услуг». Таким образом, это проект будет направлен «на защиту прав и свобод граждан России», находящихся за рубежом, «в условиях санкционного давления».