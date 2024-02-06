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6 February 2024

ЕБС содержит свыше 55 млн биометрических слепков россиян

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Об этом заявил зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Также, по словам чиновника, в 2023 году было отражено более 65 тысяч кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Фото: Владимир Гердо

В Единой биометрической системе (ЕБС) сейчас хранится более 55 млн слепков россиян, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на форуме «Цифровая экономика». Эта система полноценно запущена в 2024 году.

Услуги по подключению удаленного банковского обслуживания с помощью биометрии оказываются уже более чем в 80 банках.

Кроме этого чиновник сообщил, что в России за 2023 г. было отражено свыше 65 000 кибератак на критическую информационную инфраструктуру.

В конце декабря 2023 г. в Совете безопасности РФ сообщили, что российские спецслужбы в 2023 г. столкнулись с массовыми кибератаками на объекты госуправления, связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы. Ситуация в этой сфере остается тяжелой, подчеркнули тогда в пресс-службе ведомства.

ЕБС 187-ФЗ КИИ 193-ФЗ КИИ критическая информационная инфраструктура кибератаки биометрия Единая биометрическая система

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