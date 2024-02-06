ЕБС содержит свыше 55 млн биометрических слепков россиян

В Единой биометрической системе (ЕБС) сейчас хранится более 55 млн слепков россиян, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на форуме «Цифровая экономика». Эта система полноценно запущена в 2024 году.
Услуги по подключению удаленного банковского обслуживания с помощью биометрии оказываются уже более чем в 80 банках.
Кроме этого чиновник сообщил, что в России за 2023 г. было отражено свыше 65 000 кибератак на критическую информационную инфраструктуру.
В конце декабря 2023 г. в Совете безопасности РФ сообщили, что российские спецслужбы в 2023 г. столкнулись с массовыми кибератаками на объекты госуправления, связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы. Ситуация в этой сфере остается тяжелой, подчеркнули тогда в пресс-службе ведомства.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
For media (Telegram)
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.