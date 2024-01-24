Майнерам предложили отключать электроэнергию на 500 часов в год

В России предложили отключать майнеров от электроэнергии на срок до 500 часов в год (почти 21 день), чтобы решить проблему энергодефицита в некоторых регионах России. Такая инициатива указана в исследовании НИУ ВШЭ — его провели по заказу Ассоциации промышленного майнинга и направили в Правительство РФ.
По словам главы ассоциации Сергея Безделова, это предложение может устроить как энергетиков, так и майнеров, готовых пойти на компромисс ради решения проблемы дефицита электричества в регионах. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев же заявил, что биткоин-фермы отличаются неприхотливостью и могут отключаться от сети по предупреждению.
Такая мера может стать альтернативой предложению Минэнерго увеличить тарифы на передачу электроэнергии для майнинг‑центров в энергодефицитных регионах в два‑пять раз, отмечается в исследовании. Министерство опубликовало проект постановления правительства с такой инициативой 29 декабря 2023 года. Если его примут, то для промышленных центров по добыче криптовалюты значительно вырастет конечная цена электроэнергии (она состоит из тарифа на передачу, оптовой цены электроэнергии и сбытовой надбавки).
Но Минэнерго не рассматривает альтернативные предложения из исследования. Фактически весь майнинг сегодня может быть отнесён к серой зоне, так как он не имеет кода предпринимательской деятельности и не подлежит налогообложению, заявили в ведомстве.
В Минэнерго отметили: цель предложенного повышения тарифов для майнинговых центров — это создать стимул для переезда майнеров в энергоизбыточные районы. Это нужно для присоединения к электрическим сетям социальных объектов и строящегося жилья. Однако расходы на релокацию дата-центров в три раза превышают затраты на их открытие, подчёркивается в исследовании ВШЭ.
Директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктуры отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим предложил ряд других инициатив, которые также могут помочь повлиять на ситуацию в регионах. В частности он предлагает развивать систему тарифного регулирования, установив более высокие тарифы в часы с повышенной нагрузкой на электросеть. Второе предложение — введение предельного объема потребления электричества для домохозяйств.
При этом «Россети Сибирь» заявили о росте объёмов незаконного майнинга по итогам 2023 года в ряде регионов Сибири. По словам представителей группы компаний, ущерб от незаконного майнинга превысил ₽60 млн. Также работа майнеров повлияла на возникновение сбоев и аварий в электросетях во время недавних массовых отключений в период морозов.
«Россети» подчеркнули, что в недавних массовых аварийных отключениях в период низких температур в Красноярском крае, Хакасии и Омской области значительную роль сыграло незаконное потребление электроэнергии, включая майнинг.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
For media (Telegram)
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.