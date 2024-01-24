Майнерам предложили отключать электроэнергию на 500 часов в год

В России предложили отключать майнеров от электроэнергии на срок до 500 часов в год (почти 21 день), чтобы решить проблему энергодефицита в некоторых регионах России. Такая инициатива указана в исследовании НИУ ВШЭ — его провели по заказу Ассоциации промышленного майнинга и направили в Правительство РФ.



По словам главы ассоциации Сергея Безделова, это предложение может устроить как энергетиков, так и майнеров, готовых пойти на компромисс ради решения проблемы дефицита электричества в регионах. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев же заявил, что биткоин-фермы отличаются неприхотливостью и могут отключаться от сети по предупреждению.

Такая мера может стать альтернативой предложению Минэнерго увеличить тарифы на передачу электроэнергии для майнинг‑центров в энергодефицитных регионах в два‑пять раз, отмечается в исследовании. Министерство опубликовало проект постановления правительства с такой инициативой 29 декабря 2023 года. Если его примут, то для промышленных центров по добыче криптовалюты значительно вырастет конечная цена электроэнергии (она состоит из тарифа на передачу, оптовой цены электроэнергии и сбытовой надбавки).



Но Минэнерго не рассматривает альтернативные предложения из исследования. Фактически весь майнинг сегодня может быть отнесён к серой зоне, так как он не имеет кода предпринимательской деятельности и не подлежит налогообложению, заявили в ведомстве.



В Минэнерго отметили: цель предложенного повышения тарифов для майнинговых центров — это создать стимул для переезда майнеров в энергоизбыточные районы. Это нужно для присоединения к электрическим сетям социальных объектов и строящегося жилья. Однако расходы на релокацию дата-центров в три раза превышают затраты на их открытие, подчёркивается в исследовании ВШЭ.

Директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктуры отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим предложил ряд других инициатив, которые также могут помочь повлиять на ситуацию в регионах. В частности он предлагает развивать систему тарифного регулирования, установив более высокие тарифы в часы с повышенной нагрузкой на электросеть. Второе предложение — введение предельного объема потребления электричества для домохозяйств.

При этом «Россети Сибирь» заявили о росте объёмов незаконного майнинга по итогам 2023 года в ряде регионов Сибири. По словам представителей группы компаний, ущерб от незаконного майнинга превысил ₽60 млн. Также работа майнеров повлияла на возникновение сбоев и аварий в электросетях во время недавних массовых отключений в период морозов.



«Россети» подчеркнули, что в недавних массовых аварийных отключениях в период низких температур в Красноярском крае, Хакасии и Омской области значительную роль сыграло незаконное потребление электроэнергии, включая майнинг.