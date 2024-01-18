В ЕС обяжут криптовалютные компании проводить проверки транзакций на сумму от €1000

Европейский Совет и парламент Евросоюза заключили предварительное соглашение относительно отдельных элементов пакета мер по борьбе с отмыванием денег, включая среди прочего обязательное проведение проверок операторами криптовалют и информирование властей о сделках, совершаемых их клиентами. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Евросовета.
Цель таких мер заключается в защите граждан ЕС и финансовой системы от практик отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба Совета.
В ЕС уже давно действуют правила по борьбе с отмыванием денег, но в каждой стране-члене они применяются по-разному, что облегчает процветание трансграничной преступности, объясняют европейские политики.
Положение о борьбе с отмыванием денег (AMLA) представляет собой широкомасштабный комплекс мер борьбы с уклонением от санкций и отмыванием денег. Он включает в себя создание единого свода правил и создание надзорного органа, который также будет контролировать криптосектор. Исходя из документа, криптофирмам придётся применять «меры комплексной проверки клиентов при проведении транзакций на сумму €1000 или более». Коснётся это всех поставщиков услуг криптовалют (CASP).
В сделку также включены меры по снижению рисков, связанных с транзакциями с самостоятельными кошельками.
Пакет мер, возможно, стал более жёстким после того, как прошёл сложный законодательный европейский процесс в свете санкций США против инструмента криптоанонимизации Tornado Cash, а также из опасений, что криптовалюты используются для уклонения от санкций Россией и даже ХАМАС. При этом евпропейские законодатели в прошлом году заверили, что данные меры не будут направлены на то, чтоб объявить вне закона криптовалюту, повышающую конфиденциальность.
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