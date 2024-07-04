Евросоюз вкладывается в разработку сенсоров для спутниковой навигации

Консорциум, финансируемый Европейским Союзом, объявил о разработке сенсоров для спутниковой навигации, которые помогут улучшить точность навигации и позволят дронам летать дольше и дальше, сообщает Reuters.



Проект INPHOMIR планирует создать два новых ультра-энергоэффективных сенсора: оптический гироскоп и специализированный лидарный сенсор, что сделает космические миссии более эффективными и доступными.



Стоимость проекта составляет около 5 миллионов евро (5,38 миллиона долларов США) и финансируется программой Horizon Europe, которая поддерживает исследования и инновации в Европейском Союзе.



Сенсоры спутниковой навигации могут испытывать трудности в сложных условиях, таких как низкая видимость, туман и пыль. Даже небольшие ошибки измерений могут привести к значительным аномалиям в траектории и позиционировании, что может стоить операторам миллионы долларов.



INPHOMIR строит свои сенсоры на основе фосфида индия, материала, который доказал свою эффективность в улучшении работы фотонных интегральных схем, микрочипов, использующих свет для передачи и обработки информации. Эта технология также может быть использована для питания сенсоров в дронах и автономных автомобилях в будущем.

«Разрабатываемые нами передовые технологии сенсоров, надеемся, улучшат точность спутникового позиционирования, навигацию для межпланетных миссий и обеспечат успех космических исследований», — сказал Даниеле Палаферри, координатор проекта.

Рост спроса на услуги спутниковой связи, навигации и сбора данных и изображений привел к увеличению числа спутников в космосе, что усложняет навигацию. Обломки, в числе которых верхние ступени ракет, поврежденные спутники и другие объекты, также представляют угрозу для спутников, находящихся на орбите.