Предпраздничный сбой связи затронул операторов в Москве и регионах

Российские пользователи пожаловались на перебои в работе мобильной связи и интернета. Согласно данным сервисов Downdetector и сбой.рф, больше всего сообщений о проблемах поступает из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Более 6 тысяч человек сообщили о сбоях в работе Tele2, около 6,3 тысячи — о проблемах с МТС, и свыше 5,8 тысячи — с «Билайном».

У «МегаФона» число жалоб меньше — около 2,1 тысячи, однако пользователи также жалуются на отсутствие доступа к интернету и невозможность совершать звонки.

В пресс-службе «Билайна» сообщили, что связь в Москве может работать с перебоями по причинам, не зависящим от оператора, и посоветовали использовать Wi-Fi и функцию VoLTE для голосовых вызовов.

В МТС и Tele2 от комментариев отказались. В «МегаФоне» подчеркнули, что их сеть работает стабильно, но признали, что интернет может быть недоступен по внешним причинам.

По информации Downdetector, 90% жалоб пользователей «Билайна» касаются общего сбоя в сети, у МТС таких — 92%, а у Tele2 — 89%. В меньшей степени пользователи жалуются на мобильные приложения, личные кабинеты и сайты операторов.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) заранее уведомила москвичей о возможных ограничениях в доступе к интернету в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий. Это может быть связано с подготовкой к празднованию Дня Победы.

В свою очередь, в Роскомнадзоре заявили Forbes, что по их данным массовых сбоев нет.

Но проблемы с интернетом возможны не только в столичном регионе. Так, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что будут введены меры против возможных атак БПЛА, поэтому связь может сбоить.

В конце апреля текущего года стало известно, что как минимум в двух регионах, Ростовской и Астраханской областях, власти по ночам будут замедлять или совсем отключать мобильный интернет — всё из-за тех же атак дронов.