От Москвы до самых до окраин — необъятной родины шатдаун

Уже третий день в столице и других регионах России наблюдаются проблемы с мобильным интернетом, что также влияет на работу множества онлайн-сервисов, мессенджеров, других важных для каждого современного человека ресурсов.

Постепенно расширяется география затронутых предпраздничным шатдауном регионов. Если 5 мая это были в основном Москва, Подмосковье и Ленинградская область, то сейчас к ним добавились:

Ярославская обл.,

Тверская обл.,

Нижегородская обл.,

Тульская обл.,

Калужская обл.,

Курская обл.,

Республика Мордовия.

В Ярославле при этом интернет отключили сразу три мобильных оператора.

Наши пользователи сообщают также о проблемах в Тюменской области и городе Владимире. Вот что нам пишут:

«Владимир. 6 мая. Мегафон — интернета мобильного не было. Связи либо не было, либо одна полоска. Билайн связь была, интернет очень плохой. Терминалы оплаты и банкоматы не работали».

По данным СМИ, шатдаун 7 мая произошёл в более чем 30 городах страны.

6 мая операторы связи предупредили москвичей и жителей Подмосковья, что с 7 по 9 мая не будет работать мобильный интернет, поэтому рекомендуется использовать Wi-Fi, и 7 мая пользователи сообщили о проблемах — они не могут войти в банковские приложения, заказать еду и вызвать такси. В магазинах не работают терминалы оплаты, и на кассах принимают только наличные деньги. В центре Москвы у многих не проходят телефонные звонки. Не работают и некоторые банкоматы.

Связано это, скорее всего, с мерами безопасности, предпринятыми в связи с репетициями и проведением парада на День Победы, а также участившимися случаями ударов украинских БПЛА, как это произошло сегодня в Саранске. Правда, как видим, шатдауны происходят не локально, где такие атаки обычно происходят или ожидаются, но на гораздо более широкой территории, например, в уже упомянутом Нижнем Новгороде.

Сбербанк предупредил клиентов о возможных сложностях с доступом в мобильное приложение. Об этом говорится в СМС-сообщении банка. Для совершения операций в банке посоветовали подключиться к сети Wi-Fi или повторить перевод позднее:

«Уважаемый клиент, в связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Московской области могут наблюдаться сложности с доступом в приложения банка».

Система быстрых платежей тоже предупредила о сложностях с оплатой и переводами с 7 по 9 мая в Москве. Сообщается и об ограничениях в работе интернет-сервисов такси, доставки еды, каршеринга, аренды самокатов.

Канал «Ордерком» иронично поздравил сегодня с Днём Связи, отметив при этом:

«Мобильный интернет в столице не работает. Банковские приложения встали... такие поздравления...»

Временное отключение мобильного интернета во время масштабных мероприятий — это часть превентивных мер по обеспечению безопасности. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» от «Единой России» Антон Немкин. В условиях гибридной войны, считает парламентарий, когда средства связи могут использоваться не только для общения, но и как элемент управления в боевых действиях, такие ограничения являются вынужденной, но необходимой мерой. По его мнению, безопасность людей и участников мероприятий важнее удобства в повседневной жизни:

«Особенно это актуально в период крупных событий, таких как празднование 9 Мая в Москве, куда съезжаются делегации со всего мира, включая глав государств. Отключение мобильного интернета в таких условиях – это элемент превентивной защиты, направленной на пресечение возможных угроз заранее».

Немкин уточнил, что перебои касаются в первую очередь устройств, использующих исключительно мобильный интернет, и не стоит считать причиной проблем в работе приложений введённые ограничения. При этом пользователи могут воспользоваться Wi-Fi, что снижает общий дискомфорт. Депутат отметил, что подобные меры не связаны с цензурой или ущемлением прав, а являются временными и направлены исключительно на обеспечение безопасности.

Из-за отключения интернета жители не могли вызвать такси, арендовать самокат, оплатить покупки, получить заказ, перевести деньги или зайти на «Госуслуги». Пострадал и бизнес — особенно те, кто работает через онлайн-кассы. Без связи они либо рискуют получить штраф, либо теряют выручку, пишет РБК. По оценке экспертов, малый бизнес — самый уязвимый: мобильный интернет нужен почти для всего — от продажи кофе до регистрации чеков. Некоторые кассы умеют работать офлайн, но без облачных сервисов.



Проблемы затронули и маркетплейсы. В Wildberries & Russ зафиксировали падение заказов в мобильном приложении. В «Яндекс Маркете» посоветовали в таких случаях пользоваться Wi-Fi или приходить за заказом позже. Курьерские службы были вынуждены вручную координировать доставку. Оценка потерь — десятки миллионов рублей. По расчетам T.Hunter, за один час простоя такси и каршеринг в Москве могли потерять до 30 млн рублей. Онлайн-торговля могла потерять до 20% заказов, а магазины — до 7% выручки за день.

Отключение мобильного интернета сразу сказывается на повседневной жизни жителей городов, отмечает Metarating-Cybersport. Для простых жителей такие меры чреваты следующими последствиями:

без мобильного интернета в городе сложно ориентироваться, особенно в общественном транспорте и для таксистов;

невозможность пользоваться сервисами доставки еды и товаров;

проблемы с оплатой покупок картами из-за нерабочих терминалов;

необходимость возврата к наличным расчетам, что создаёт дополнительные неудобства.

Отключение мобильного интернета повлияет не только на доставку продуктов, пишет Digital Report, многие аспекты повседневной жизни современного горожанина могут оказаться под ударом. Сервисы такси, которые полагаются на мобильные приложения и GPS для обеспечения своей работы, столкнутся с серьезными трудностями. Поездки могут стать недоступными или значительно подорожать из-за сокращения количества водителей, способных принимать заказы.

«Для тех, кто работает удаленно, отключение мобильного интернета может означать вынужденный выходной или необходимость срочно искать альтернативные способы подключения к сети. Стационарный домашний интернет, скорее всего, продолжит работать, но для многих мобильные данные являются основным способом выхода в сеть», — отмечает издание.

Инженер оператора связи Центральной части России на условиях анонимности сообщил нам, что они уже долгое время наблюдают деградацию каналов связи, которые они предоставляют по радио, где периодически применяются средства радиоэлектронного подавления (РЭБ), но им официально никто об этом не сообщает, как не говорят также — будет ли решена данная проблема и каким образом это будет сделано:

«Сейчас самая уязвимая часть — это «радио», в основном Wi-Fi, посредством которого каналы предоставляются в места, куда нет возможность провести оптику. Сопоставив факты, — сообщения о дроновой атаке и деградацию каналов, — можно сделать заключение, что причина именно в РЭБ.



Таким образом, и весь уличный вайфай — 2.4, 5.2, 6 ГГц — в европейской части РФ потенциально может страдать от действия РЭБ. Возможно будет страдать и домашний Wi-Fi, потому что там, скорее всего, мощность [подавляющих устройств] огромная. Для «домашников», конечно, есть выход — раскидывать старую добрую «витуху» по квартире. Но, опять же, при условии, что аплинк до их здания не по «радио» идёт. Теоретически это может задеть и классические РРЛ, но там частота очень высокая и луч очень узкий, поэтому вероятность такого влияния небольшая».

«В общем, даже жизненно важные предприятия и организации, которые получают интернет по Wi-Fi, во время работы РЭБ получают свой „личный шатдаун“ со всеми вытекающими коммерческими и репутационными последствиями», — подытоживает он.

По мнению телеком-эксперта Михаила Климарёва:

«Самое отвратительное в этой ситуации — нормализация шатдаунов. В нормальных странах отключение мобильного интернета — чрезвычайная ситуация. Ну, вот хотя бы недавнее отключение в Испании вспомним. Там до сих пор на ушах стоят, ищут виноватых. И найдут».

«А вот в РФ, в центре огромного мегаполиса, просто берут, и отключают нормальную жизнь десяткам миллионов граждан. И ничего. Ну, типа, так и должно быть. НЕ ДОЛЖНО», — считает эксперт.

Подытоживая тему «праздничных шатдаунов», Telegram-канал Tech Talk пишет:

«Здесь не будет тяжелой аналитики и списка малоизвестных приложений для связи. Если нужен интернет, будет работать связка Wi-Fi + VPN, в некоторых случаях поможет переключение на 3G в настройках, а лучшим решением будет поехать на шашлыки, майские же».