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13 March 2024

ЕС вводит уголовную ответственность за обход санкций с помощью криптовалют

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Европарламент принял закон о «криминализации» нарушения санкций. Документ вступит в силу через 20 дней после официального опубликования, но пока ждёт одобрения Советом ЕС.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / DW / Canva AI

Европарламент одобрил директиву о криминализации нарушения и обхода санкций, введенных Евросоюзом, «для гармонизации применения санкций ЕС во всех государствах-членах».

Документ касается не только санкций против России, но и любых ограничений, введенных ЕС, включая заморозку активов, эмбарго на поставки оружия, запреты на поездки и т.д. Европарламент отмечает, что сейчас существует практика поиска нарушителями санкций стран ЕС «с наиболее слабым правоприменением».

Директива включает унифицированные и более строгие наказания за:

  • отказ от заморозки счетов и кошельков, а также проведение операций с фиатными или криптовалютными активами подсанкционных лиц и компаний;
  • сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации;
  • ведение бизнеса с госпредприятиями находящихся под санкциями стран;
  • предоставление финансовых услуг или юридических консультаций;
  • несоблюдение запретов на поездки;
  • нарушение эмбарго на поставки оружия.

Документ квалифицирует нарушение санкций как уголовное преступление, влекущее тюремное заключение на срок до пяти лет во всех государствах-членах ЕС. Новые меры приняты во избежание обхода ограничений со стороны РФ. По мнению Еврокомиссии, непоследовательное соблюдение санкций ЕС подорвало их эффективность.

Документ ожидает одобрения Советом ЕС. Он вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале Евросоюза. У стран-членов будет один год, чтобы перенести его положения в национальное законодательство.

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