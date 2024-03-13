ЕС вводит уголовную ответственность за обход санкций с помощью криптовалют

Европарламент одобрил директиву о криминализации нарушения и обхода санкций, введенных Евросоюзом, «для гармонизации применения санкций ЕС во всех государствах-членах».
Документ касается не только санкций против России, но и любых ограничений, введенных ЕС, включая заморозку активов, эмбарго на поставки оружия, запреты на поездки и т.д. Европарламент отмечает, что сейчас существует практика поиска нарушителями санкций стран ЕС «с наиболее слабым правоприменением».
Директива включает унифицированные и более строгие наказания за:
Документ квалифицирует нарушение санкций как уголовное преступление, влекущее тюремное заключение на срок до пяти лет во всех государствах-членах ЕС. Новые меры приняты во избежание обхода ограничений со стороны РФ. По мнению Еврокомиссии, непоследовательное соблюдение санкций ЕС подорвало их эффективность.
Документ ожидает одобрения Советом ЕС. Он вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале Евросоюза. У стран-членов будет один год, чтобы перенести его положения в национальное законодательство.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.