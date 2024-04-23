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23 April 2024

В России создан экспертный центр для проверки книг

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Туда вошли представители Роскомнадзора, духовенства, военно-исторического общества и других организаций. Цель — определение книг, которые стоит изъять из продажи за разного рода нарушения.
Изображение создано с помощью Canva AI

«Ведомости» сообщают, что на базе Российского книжного союза (РКС) запущен экспертный центр для оценки печатных и электронных книжных изданий (за исключением учебных, нормативных и официальных) на предмет соответствия законодательству.

В состав этого центра вошли представители Роскомнадзора, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русской православной церкви, Духовного управления мусульман России, Федерации еврейских общин России, Ассоциации юристов России, Российской академии образования, Литературного института им. А. М. Горького и других учреждений и организаций.

Запуск экспертного совета обсуждался ещё в январе прошлого года. Цель — создание схемы для определения книг, которые стоит изъять из продажи за разного рода нарушения.

Тогда совет рассматривался «как одна из приемлемых схем для определения книг, подлежащих изъятию из продажи из-за нарушения законов». Речь в том числе о так называемой «ЛГБТ-пропаганде».

Накануне издательство АСТ объявило, что останавливает продажи трех изданий, которые ранее «были направлены на экспертизу экспертного центра при Российском книжном союзе». В заявлении говорится:

«Издательство АСТ официально заявляет об остановке продаж, включая электронные версии, следующих изданий:
- Владимир Сорокин, „Наследие“
- Майкл Каннингем, „Дом на краю света“
- Джеймс Болдуин, „Комната Джованни“».

В издательстве уточнили, что «согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 6.21. КоАП РФ) и должны быть изъяты из продажи». Напомним, в этой статье КоАП говорится о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола».

книги литература 478-ФЗ ЛГБТ 479-ФЗ ЛГБТ Российский книжный союз

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