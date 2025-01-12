Видеоитоги 2024 года

2024 год выдался насыщенным на события, касающиеся интернета, прав и свобод граждан, а также запомнился множеством цензурных ограничений. Мы подготовили для вас видеоролики, в которых расскажем о том, что произошло в минувшем году.

В 2024 году было принято множество законов и других правовых актов, часть из которых уже вступила в силу, некоторые начнут действовать в течение уже года текущего:

Запрет на «рекламу» обхода блокировок. С 1 марта запрещено публиковать информацию о VPN, Tor и анонимайзерах. Ресурсы, не удалившие такую информацию, рискуют блокировкой и штрафом до 4 млн рублей.

Ограничения на рекламу «иноагентов» и на ресурсах «иноагентов». С 22 марта запрещено размещать рекламу на ресурсах «иноагентов» и рекламу «иноагентов». Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и уголовная ответственность.

Регистрация блогеров. С 1 ноября пользователи с аудиторией более 10 тыс. подписчиков обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре, модерировать контент и раскрывать данные подписчиков.

Реестр воинского учёта. С 1 ноября создан реестр воинского учёта, включая реестр повесток, под управлением Минобороны РФ.

Запрет «чайлдфри». В декабре вступил в силу закон, запрещающий «пропаганду отказа от деторождения». Штрафы достигают 5 млн рублей.

Заморозка доходов «иноагентов». С 1 марта 2025 года доходы «иноагентов» можно будет получать только на спецсчета, доступ к которым возможен после снятия статуса.

Ужесточение наказаний за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через интернет. С 8 января 2025 года за это будет грозить до 6 лет тюрьмы.

Биометрия в уголовно-процессуальной сфере. С 1 сентября 2025 года биометрические данные можно использовать в уголовных делах без согласия владельцев.

Шатдауны как инструмент контроля. 2024 год начался и закончился массовыми отключениями связи в России. В январе проблемы с доступом к интернету испытали жители Приморья, Камчатки, Сахалина, Хабаровского края, Московской и Волгоградской областей.

Самый продолжительный сбой был зафиксирован в Якутии с 23 по 27 января, где WhatsApp и Telegram не работали на фоне протестов из-за убийства местного жителя. В Башкортостане, в ночь перед судом над защитником шиханов Фаилем Алсыновым, связь в радиусе нескольких километров от здания суда также отсутствовала.

1 марта в Москве во время прощания с Алексеем Навальным в районе Марьино полностью пропала связь, а медиакомпаниям запретили вести трансляции с мероприятия.

В марте в Забайкалье пользователи «Ростелекома» столкнулись с масштабным сбоем, объяснённым аварией, а в декабре жители Чечни, Ингушетии и Дагестана потеряли доступ к иностранным сервисам и VPN. Провайдеры объяснили это федеральными учениями, предположительно проводимыми Роскомнадзором для отработки отключения России от глобального интернета.

Замедление и блокировка YouTube в 2024 году. Это стало одним из самых заметных событий минувшего года. Власти обвиняли Google в отказе поддерживать инфраструктуру видеохостинга после 2022 года, а также блокировке провластных YouTube-каналов. Относительно последнего звучали угрозы о принятии определённых мер понуждения, но в итоге власти так и не решились прямо заявить о своей причастности к замедлению работы видеохостинга.

С июля проблемы с доступом к YouTube стали массовыми, а в августе жалобы достигли пика. Операторы связи пытались получить пояснения от Роскомнадзора, но вместо ответов сталкивались с обвинениями в адрес Google и угрозами штрафов за попытки ускорения работы платформы.

К концу года блокировки YouTube усилились, особенно перед «Прямой линией» с Владимиром Путиным. Роскомнадзор обвинил Google в прекращении поддержки кэширующих серверов в России, назвав это причиной «деградации» видеохостинга. Источники же в телеком-отрасли подтвердили, что блокировки начали активнее применяться с середины декабря и будут только усиливаться.

Блокировки 2024 года: ключевые события

В апреле сайт «Репортёров без границ» был заблокирован из-за «фейков о спецоперации». Доступ ограничили ко всем доменам и поддоменам, вероятно, по решению Генпрокуратуры.

В мае 2024 года в реестр запрещённой информации попал сайт проекта VPN Generator. Инициатором блокировки стал Роскомнадзор, вероятно, из-за запрета ресурсов с информацией о обходе блокировок. Через неделю был окончательно заблокирован сайт Compromat.ru. История блокировок этой платформы началась ещё в 2017 году, когда доступ к ней временно ограничил Мосгорсуд.

Под блокировку попали также сайт независимого издательства Freedom Letters и библиотека BAbook, продававшие произведение Владимира Сорокина «Наследие». В качестве одной причин назывались «распространение порнографии и нетрадиционные сексуальные отношения».

За первые пять месяцев после вступления в силу закона о запрете информации про обход блокировок Роскомнадзор заблокировал более 500 сайтов с советами по выбору VPN и установке анонимайзеров.

В октябре блокировке подвергся Discord. Роскомнадзор объяснил это «борьбой с экстремизмом», однако пользователи и даже некоторые представители власти раскритиковали решение, отмечая, что мессенджером пользуются до 40 млн россиян.

В декабре доступ к Viber был ограничен по аналогичным причинам.

К апрелю 2024 года количество сайтов, подвергшихся военной цензуре, перевалило отметку в 20 тысяч.

В сентябре стало известно, что на блокировки Роскомнадзор планирует выделить 60 млрд рублей.

Пополнение реестра организаторов распространения информации



В 2024 году ОРИ стали многие сервисы Яндекса: «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Драйв», «Кинопоиск», «Яндекс.Доставка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Здоровье», «Яндекс Банк», «Яндекс Пэй», «Яндекс Сплит» и др. В этот же реестр также добавились авиакомпания «Россия», «Промсвязьбанк» и даже «Союзмультфильм». Уже к концу года принудительно Роскомнадзор внёс в реестр ОРИ WhatsApp, Skype, Wire и ещё 9 мессенджеров.



Внесение в реестр накладывает на организаторов распространения информации обязательство хранить данные пользователей, информацию об их действиях и взаимодействиях, переписку, фото, аудио- и видеозвонки (если таковые предусмотрены), и передавать их ФСБ.

В 2024 году два события вызвали обеспокоенность правозащитных организаций — сотрудничество зарубежных компаний Apple и Google с российскими властями



В мае «Access Now», «ОВД-Инфо», «Теплица социальных технологий», «Роскомсвобода» и другие призвали YouTube и Google не помогать российским властям в цензуре Рунета, отметив, что блокировки нарушают международные стандарты прав человека. В ответ на огласку часть блокированных видео было восстановлено.



В сентябре стало известно, что Apple блокирует VPN в своём магазине приложений по требованию Роскомнадзора. С июня по сентябрь корпорация удалила почти 100 таких сервисов, а также скрыла песни и альбомы российских исполнителей по запросу властей, что вызвало вопросы о прозрачности её действий и следования собственным же принципам.

Арест Дурова

24 августа в Париже был задержан основатель Telegram Павел Дуров, обвинённый во множестве преступлений, включая соучастие в незаконных транзакциях и распространении запрещённого контента. Арест стал реакцией на отказ Telegram сотрудничать с властями по запросам о данных пользователей. После судебного разбирательства количество обвинений сократилось, и бизнесмен был освобождён под залог. Уже в декабре Telegram сообщил о блокировке более 15 миллионов каналов и групп, распространявших запрещённую информацию.

Также можно об этом прочитать в наших итоговых отчётах: