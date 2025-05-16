Суд увидел «экстремистскую символику» в меме с лягушонком Пепе

Новгородский районный суд Новгородской области признал мем с популярным интернет-персонажем Пепе демонстрацией экстремистской символики. Как следует из решения по административному нарушению, размещенного в картотеке суда, житель региона Георгий Резанков разместил на своей странице во «ВКонтакте» изображение «персонажа, представляющего собой антропоморфическую лягушку из комиксов, на голову которой надет шестицветный парик».



В парике полиция и суд увидели «символику ЛГБТ». Сам Резанков вину не признал. В суде он пояснил, что считает мем с Пепе «своего рода философией» и не связывает его с каким-либо запрещённым движением. Однако суд не принял эти аргументы. В результате Резанков был признан виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ — «пропаганда и демонстрация символики экстремистских организаций» — и оштрафован на 1500 рублей.



Помимо мема с лягушонком, в материалах дела упоминается флаг из шести цветов, размещённый в одной из папок пользователя, а также изображение Клары Цеткин и Розы Люксембург с аналогичной символикой.



На фоне дела Резанкова стало известно и о других преследованиях по этой статье. В частности, 15 мая в Москве были задержаны сотрудники издательства «Индивидуум принт», обвиняемые в пропаганде ЛГБТ через издаваемые книги.



Эксперты и правозащитники отмечают, что трактовка символики становится всё шире, а мемы и изображения могут интерпретироваться судами как способ демонстрации запрещённых взглядов.