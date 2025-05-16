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16 May 2025

Суд увидел «экстремистскую символику» в меме с лягушонком Пепе

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В материалах дела об административном правонарушении указано, что на картинке изображён персонаж в образе антропоморфной лягушки с шестицветным париком — цветами, ассоциируемыми с символикой ЛГБТ.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

Новгородский районный суд Новгородской области признал мем с популярным интернет-персонажем Пепе демонстрацией экстремистской символики. Как следует из решения по административному нарушению, размещенного в картотеке суда, житель региона Георгий Резанков разместил на своей странице во «ВКонтакте» изображение «персонажа, представляющего собой антропоморфическую лягушку из комиксов, на голову которой надет шестицветный парик».

В парике полиция и суд увидели «символику ЛГБТ». Сам Резанков вину не признал. В суде он пояснил, что считает мем с Пепе «своего рода философией» и не связывает его с каким-либо запрещённым движением. Однако суд не принял эти аргументы. В результате Резанков был признан виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ — «пропаганда и демонстрация символики экстремистских организаций» — и оштрафован на 1500 рублей.

Помимо мема с лягушонком, в материалах дела упоминается флаг из шести цветов, размещённый в одной из папок пользователя, а также изображение Клары Цеткин и Розы Люксембург с аналогичной символикой.

На фоне дела Резанкова стало известно и о других преследованиях по этой статье. В частности, 15 мая в Москве были задержаны сотрудники издательства «Индивидуум принт», обвиняемые в пропаганде ЛГБТ через издаваемые книги.

Эксперты и правозащитники отмечают, что трактовка символики становится всё шире, а мемы и изображения могут интерпретироваться судами как способ демонстрации запрещённых взглядов.

КоАП 20.3 478-ФЗ ЛГБТ 479-ФЗ ЛГБТ

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