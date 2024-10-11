ФБР создало фиктивную криптовалюту для поимки мошенников

Недавно стало известно, что ФБР создало фиктивную криптовалюту NexFundAI и подставную компанию для поимки криптовалютных мошенников, манипулирующих рынками. Министерство юстиции США обвиняет 18 человек и компаний в использовании незаконных схем для повышения цен токенов и получения огромной прибыли. Это первый случай, когда Министерство юстиции преследует финансовые компании за манипуляции на крипторынке.



Одной из ключевых схем, которую использовали мошенники, было wash trading — это искусственное создание видимости спроса на токены через фальшивые ордера на покупку и продажу. Подобные схемы часто встречаются на офшорных биржах, где независимые эксперты оценивают долю подобных операций на уровне 50% всех сделок. Злоумышленники просто проводят фиктивные сделки между аффилированными лицами.



Для того, чтобы раскрыть эти схемы, ФБР создало криптовалюту NexFundAI, функционирующую на блокчейне Ethereum, и вступило в контакт с манипуляторами рынка. Один из обвиняемых, называвший себя «мозгом операции», пояснил, что его компания использовала ботов для одновременной покупки и продажи токенов на биржах, что позволяло создавать видимость торговой активности и раздувать цены. За свои услуги он запросил $2000. До самого последнего момента боты продолжали генерировать миллионные обороты на рынке, пока их не отключили по просьбе властей.



Одной из компаний, участвовавших в манипуляциях, была криптоплатформа Saitama, зарегистрированная в Массачусетсе. Она сотрудничала с компанией Gotbit, которая помогала искусственно завышать стоимость их токенов, создавая рыночную капитализацию в $7,5 миллиардов. В то время как цена токенов надувалась, руководство компании втайне продавало свои активы, получая многомиллионные прибыли.



Некоторые из обвиняемых работали за рубежом, в таких странах, как Португалия и Россия. На данный момент пять человек уже признали свою вину или согласились признать её в ближайшее время. Помимо уголовного преследования, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила гражданские иски против манипуляторов, обвиняя их в нарушении законов о ценных бумагах.