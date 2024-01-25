Зарубежные хостеры не хотят «приземляться» в России

Иностранные хостинг-провайдеры не подали в Роскомнадзор (РКН) ни одной заявки для регистрации в специальном реестре. На сегодняшний день туда включено 266 провайдеров, 44 заявки находятся на рассмотрении.
Впрочем, в компании Rusonyx отмечают, что в реестре формально зарубежные компании есть. Например, ActiveCloud, которая работает на рынках Белоруссии и России, её местное юрлицо — ООО «Активхост Ру» — принадлежит кипрской ActiveCloud Holding Limited.
В России присутствовали несколько иностранных хостинг-провайдеров, но часть из них (к примеру, GoDaddy и Hetzner) ранее публично заявила о желании уйти с рынка. В декабре 2023 года РКН составил 11 протоколов за неисполнение закона компаниях-«заложниках» (среди прочего он требует создавать представительство или филиал в России).
Эксперты считают, что из-за санкций никто из зарубежных хостинговых компаний не будет рисковать бизнесом и выполнять эти требования. Кроме того, новое регулирование требует ещё и организовать авторизацию по телефону и российской карте, устанавливать системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), подключиться к ГосСОПКА и т.п.
В середине января суды оштрафовали иностранных провайдеров хостинга в общей сложности на 367 млн руб. Среди них — Kamatera, Bluehost, Hetzner и Amazon. По российскому законодательству, по указанию РКН поисковые ресурсы должны прекратить выдачу информации о зарубежных хостингах, которые не локализовали бизнес в России.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.