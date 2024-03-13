Россия направила GitHub 11 запросов в 2023 году

Веб-сервис для хостинга IT-проектов GitHub выложил отчёт о прозрачности за 2023 год. Из него следует, что платформа получила 533 запроса на информацию о пользователях и раскрыла сведения по 452 из них, что составило 85%. Запросы касались 1 205 аккаунтов.

За минувший год в GitHub также поступило 15 запросов на удаление контента, из них 12 были обработаны.

«GitHub иногда получает запросы от правительств об удалении контента, который считается незаконным на их территории. Мы, по возможности, ограничиваем удаление только той юрисдикцией, в рамках контент является нелегальным, и обнародуем официальные запросы публично в нашем соответствующем репозитории», — говорится в GitHub Transparency Center.

3 запроса на удаление контента в соответствии с местным законодательством оказались из России. Кроме того, Россия направила ещё 8 запросов, касающихся условий предоставления услуг GitHub (Terms of service). Также относительно Terms of service 2 запроса сделала Индия, и по одному — США и Сингапур.

Источник: GitHub

GitHub применяет автоматическое сканирование для обнаружения злоупотреблений, таких как изображения сексуализированной эксплуатации детей и жестокого обращения с ними. Автоматическое сканирование выявило 3 таких случая. Сотрудники платформы подготовили по ним 37 отчётов в Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей.

GitHub принимает апелляции по удалённому модераторами контенту. Так, платформа скрыла 28 632 аккаунта, но потом восстановила 683 из них. Ещё к 13 498 она ограничила доступ, к 359 из которых она впоследствии доступ вернула. Одновременно скрытых и заблокированных учётных записей за год набралось 13 452. Из них у 347 ограничения потом сняли частично, ещё у 331 — полностью. Закрыто связанных с аккаунтами проектов было 8 840.

Наконец, GitHub обрабатывает и требования американского Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Платформа получила 2 085 уведомлений, связанных с этим документом.