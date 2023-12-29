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29 December 2023

Google урегулировал иск на $5 млрд о конфиденциальности пользователей

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По мнению истцов, компания тайно отслеживала действия миллионов людей в интернете, хотя они просматривали страницы в режиме инкогнито.
Изображение создано с помощью Playground AI.

Принадлежащая Alphabet компания Google согласилась урегулировать иск на 5 миллиардов долларов, в котором утверждается, что она тайно отслеживала интернет-деятельность людей, которые думали, что просматривают страницы в режиме инкогнито. В связи с этим судебное разбирательство, которое должно было состояться 5 февраля 2024 года, отложено

Коллективный иск был подан в 2020 году и охватывал миллионы пользователей. Истцы утверждали, что аналитика, файлы cookie и приложения Google позволяют подразделению Alphabet отслеживать их активность, даже когда они переводят браузер Google Chrome в режим «инкогнито», а другие браузеры — в «частный» режим просмотра.

«Google знает, кто ваши друзья, какие у вас хобби, что вы любите поесть, какие фильмы вы смотрите, где и когда вы делаете покупки, какие у вас любимые места для отдыха, какой у вас любимый цвет и даже самые интимные и потенциально постыдные вещи, которые вы просматриваете в интернете — независимо от того, следуете ли вы советам Google о сохранении конфиденциальности своих действий», — сказано в исковом заявлении.

Истцы требовали выплатить каждому по $5000 за нарушение компанией федерального закона о прослушивании телефонных разговоров и законов Калифорнии о конфиденциальности.

слежка за пользователями Google Суд США privacy

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Время менять копирайт UniSender