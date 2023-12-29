Google урегулировал иск на $5 млрд о конфиденциальности пользователей

Принадлежащая Alphabet компания Google согласилась урегулировать иск на 5 миллиардов долларов, в котором утверждается, что она тайно отслеживала интернет-деятельность людей, которые думали, что просматривают страницы в режиме инкогнито. В связи с этим судебное разбирательство, которое должно было состояться 5 февраля 2024 года, отложено
Коллективный иск был подан в 2020 году и охватывал миллионы пользователей. Истцы утверждали, что аналитика, файлы cookie и приложения Google позволяют подразделению Alphabet отслеживать их активность, даже когда они переводят браузер Google Chrome в режим «инкогнито», а другие браузеры — в «частный» режим просмотра.
«Google знает, кто ваши друзья, какие у вас хобби, что вы любите поесть, какие фильмы вы смотрите, где и когда вы делаете покупки, какие у вас любимые места для отдыха, какой у вас любимый цвет и даже самые интимные и потенциально постыдные вещи, которые вы просматриваете в интернете — независимо от того, следуете ли вы советам Google о сохранении конфиденциальности своих действий», — сказано в исковом заявлении.
Истцы требовали выплатить каждому по $5000 за нарушение компанией федерального закона о прослушивании телефонных разговоров и законов Калифорнии о конфиденциальности.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
For media (Telegram)
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.