В Google Messages появилось 5 новых функций защиты

Google, который до сего момента не был в списке ведущих игроков на рынке безопасности, как, например, WhatsApp и Signal, подготовил новое обновление для Google Messages, что может изменить сложившуюся ситуацию. Об этом пишет Forbes, ознакомившийся с представленными в блоге компании изменениями.

Сообщения в формате RCS теперь защищены сквозным шифрованием, что позволяет общаться только между собой без доступа третьих лиц. Компания отметила, что встроенные фильтры с ИИ каждый месяц блокируют до 2 миллиардов подозрительных сообщений, защищая пользователей.

Издание отмечает, что это пять новых функций, которые должны защитить ежедневное общение более чем 1 млрд пользователей данного приложения (при этом у него скачиваний на Google Play более 5 миллиардов, — прим. «Роскомсвободы»).



Защита от мошеннических сообщений. Google улучшает фильтры, которые распознают подозрительные сообщения о доставке или с предложениями работе. Если система заподозрит обман, сообщение будет автоматически отправлено в папку «Спам» или помечено как подозрительное. Функция уже работает в бета-версии Google Messages, если включена защита от спама. Обработка сообщений происходит прямо на устройстве, и данные не отправляются в Google, если пользователь не решит пожаловаться на спам.



Предупреждения о вредоносных ссылках. В течение года Google тестировал систему такого рода предупреждений. Если сообщение с ссылкой приходит от неизвестного отправителя, приложение предупреждает о риске. В некоторых странах – Индия, Таиланд, Малайзия и Сингапур – функция уже работает, а скоро станет доступна во всём мире.



Блокировка сообщений от международных номеров, которых нет в ваших контактах. Такие сообщения сразу будут отправляться в папку «Спам и заблокированные». Пилотный запуск опции начнётся в Сингапуре, а затем её расширят на другие страны.



Google Messages начнёт предупреждать о фотографиях, которые могут содержать обнажённые тела. Такие фото будут размываться, и перед просмотром система предложит убедиться, что изображение стоит открывать. При попытке отправить подобное фото появится предупреждение, чтобы предотвратить случайную отправку. Все данные обрабатываются на устройстве, и Google не получает доступ к содержимому. Функция будет активна для Android 9 и выше и включена по умолчанию для пользователей младше 18 лет.



Подтверждение контактов. Google разрабатывает функцию проверки контактов, чтобы защитить пользователей от поддельных. С помощью QR-кода или сравнения чисел можно будет подтвердить, что сообщение действительно пришло от нужного человека. Опция станет доступна в следующем году на Android 9 и выше и будет работать в Google Messages и других мессенджерах.