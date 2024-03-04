Разработан ГОСТ защиты от утечек информации

Группа компаний «Солар» и компания «Центр безопасности информации» (ООО «ЦБИ») представили для публичного обсуждения в Росстандарт проект Национального стандарта (ГОСТа) «Защита информации от утечки из программной среды информационных и автоматизированных систем. Общие положения».
Новый ГОСТ позволит ввести в правовое поле понятие «утечка информации (из программной среды информационных (автоматизированных) систем)» и заложит методическую и нормативную базу для защиты от этого вида киберугроз и использования специальных технических средств защиты от утечки (DLP-систем).
Разработка проекта была инициирована ГК «Солар» и осуществлялась в рамках работы технического комитета Росстандарта 362 «Защита информации». Предварительное обсуждение документа велось в формате экспертного сообщества, куда вошли регуляторы в сфере защиты информации, все ключевые разработчики DLP-систем, а также их эксплуатанты, научные организации.
По мнению руководителя отдела аналитики ООО «СерчИнформ» Алексея Парфентьева:
«Документ получится сбалансированный, так как у каждого была возможность внести предложения и усовершенствования. Суммарно исходный вариант был переработан более чем на 50%, перед тем как выйти на общественные обсуждения».
Директор ГК InfoWatch Михаил Смирнов рассказал, что участвовавшие в разработе ГОСТа эксперты поддерживают позицию ФСТЭК по созданию стандарта, «который отвечал бы потребностям рынка и пользователей, а не отдельно взятого вендора». При этом представитель InfoWatch напомнил, что работа по стандартизации идет уже как минимум 10 лет.
В рамках обсуждения был создан понятийный аппарат стандарта, например раздел с описанием технических средств, используемых для защиты информации от утечки, сформировали с учётом конкурентного положения отдельных производителей DLP‑систем.
По словам разработчиков документа, ГОСТ зафиксирует оптимальные процессы организации защиты от утечек информации и даст формальные основания для использования специальных технических средств. На повышение прозрачности процессов внедрения и эксплуатации DLP‑систем направлены предложения по их формализации: от корректного документального оформления в организации режима защиты информации до уведомления сотрудников о контроле работы со служебной информацией работодателем.
Как рассказала руководитель направления по работе с государственными структурами ГК «Солар» Елена Черникова, в рамках обсуждения содержания ГОСТа его участники затрагивают такие важные вопросы, как технические и аналитические возможности DLP‑систем, юридические аспекты их использования, взаимодействие с производителями контролируемых систем и необходимость подготовки квалифицированных кадров.
Заместитель генерального директора ГК «Гарда» Рустэм Хайретдинов так ответил на вопрос об участии в работе над проектом стандарта:
«Нас приглашали в качестве наблюдателей, но разработчики стандарта все сделали по-своему. Претензий к получившемуся содержанию у нас нет. И в целом какой-то срочной необходимости нет, компании в большинстве уже так или иначе построили работу по борьбе с утечками данных по техническим каналам. Рынку решений по борьбе с утечками уже больше 20 лет, опыт накоплен большой, есть лучшие практики во всех дисциплинах: моделирование угроз, оценка рисков, критерии выбора организационных и технических мер, внедрение и настройка типовых решений и т.п.».
По его мнению, ничего реально нового крупные компании от документа не получат, однако «хорошо, когда все лучшие практики собраны в одном документе, изданном от имени государства».
«ГОСТ по предотвращению утечек — это только первый этап. Далее последуют методические рекомендации. Уже после этого требования по защите от утечек должны стать приказами регуляторов, обязательными как минимум для операторов ПДн. Причина необязательности как раз в том, что нет готовой методологии по защите от утечек, а методология может ссылаться только на государственный стандарт», – полагает Алексей Парфентьев.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
For media (Telegram)
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.