Опенсорс в России: исследование

Научно-популярное издание «N + 1» опубликовало результат независимого исследования состояния Open Source в России. По словам издания:

«Основная цель нашего исследования — узнать, кто и зачем сегодня занимается опенсорсом в России, а также выяснить, с какими трудностями они сталкиваются. Мы стремились получить целостный взгляд на состояние российского опенсорса: в исследовании отражены как технические аспекты, так и личное отношение экспертов к актуальным темам».

В исследовании отражены как технические аспекты, так и личное отношение к актуальным темам. В подготовленном отчёте учтены результаты анкетирования 661 добровольца и интервью с 20 экспертами.

Большинство участников опенсорс-сообщества (49%) уверены, что эта сфера в России будет активно развиваться.

Упадок ей прогнозируют 17%, а ожидают стагнации рынка — 13%. При этом большинство респондентов (87%) уверены, что наиболее востребован опенсорс будет в IT-индустрии, 49% — в сфере науки и исследований, а 45% видят потенциал в EdTech-отрасли.

Развитие опенсорса в России, как считают участники исследования, могут затормозить отсутствие квалифицированных специалистов (65%), жесткое государственное регулирование (65%), проблемы с безопасностью и конфиденциальностью (43%). Успешному его развитию может поспособствовать поддержка крупных технологических компаний (59%), развитие инфраструктуры и платформ для проектов (54%), увеличение числа квалифицированных специалистов (54%).

В качестве мотивации участия в опенсорс-проектах большинство опрошенных (71,7%) сказали, что хотят приносить пользу сообществу и развивать опенсорс:

Рост финансирования, господдержка, международное сотрудничество и улучшение законодательства также назывались респондентами в качестве важных факторов для развития опенсорса в России.

По мнению россиян, для поддержки опенсорс-движения необходимо во-первых, чтобы государство оказывало финансовую помощь разработчикам, например, выделяя гранты (65%). Во-вторых, стимулировать разработчиков и компании различными преференциями для работы над опенсорс-проектами (64%).

При этом большинство (52,5%) к участию государства в опенсорсе относятся отрицательно:

Также важным респонденты назвали юридическую защиту правообладателей опенсорсного ПО (59,5%) и создание фондов, которые ведут разработку ПО для всего рынка (50%). Государству следует принять стратегию развития опенсорса в России, считают 40% респондентов, а также создать законодательную базу для регулирования отрасли (36%), создать общую площадку для дискуссий между участниками рынка (25%) и обеспечить безопасность значимого опенсорс ПО (24%).

В выборе сервисов для хранения кода работы 75,2% выбирают только зарубежные, 17,9% — российские и зарубежные, 6,7% — только российские. В качестве причины отказа от российских сервисов большинство (48,6%) сказало, что «нет потребности что-то менять», а 45,9% — что не знают о них.

«Во всем мире открытый код способствует появлению инноваций, улучшению безопасности программ и развитию сотрудничества между разработчиками. Однако данных о состоянии опенсорса в России не хватает, а эксперты неоднозначно оценивают уровень его развития. <...> Мы планируем, что оно станет ежегодным, а список участников будет пополняться», – говорят исследователи.