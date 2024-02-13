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13 February 2024

В IT-комитете Госдумы обсудили запрет трэш-стримов

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Помимо этого поле зрения депутатов сегодня попали законопроекты о борьбе с кибермошенниками, борьбе с сайтами-«зеркалами» и другие.

IT-комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запрете трэш-стримов. Документ предполагает, что выявлять и ограничивать подобный контент будут сами онлайн-площадки. К проекту поступило несколько замечаний. По словам председателя комитета Александра Хинштейна, они могут быть устранены ко второму чтению.

«Среди замечаний к проекту закона, например то, что он не содержат достаточного количества признаков для дифференциации материалов, которые содержат противоправные деяний совершенных с жестокостью. Без уточнения этих признаков под ограничение могут попасть материалы, которые к треш-стримам не имеют никакого отношения», — написал Хинштейн. 

Помимо этого IT-комитет утвердил заключение к законопроекту о борьбе с кибермошенниками.

«Мы приняли целый ряд инициатив, связанных с борьбой с кибермошенниками, в их числе, система Антифрод. <…> Принятие нашего законопроекта позволит РКН [Роскомнадзор — прим. ред.] оперативно реагировать на возникающие угрозы для безопасности государства, прав и свобод граждан», — заявил Хинштейн.

Также в поле зрения комитета сегодня попали следующие законопроекты:

- о борьбе с сайтами-«зеркалами» (предлагается сократить процедуру блокировки к такому сайту до двух суток);

- о внесудебном ограничении информации об онлайн-продаже табачной продукции;

- о запрете демонстрировать в новостных телепрограммах и информационно-телекоммуникационных сетях сцены насилия, которое происходит при совершении преступлений несовершеннолетними.

Комитет рекомендовал направить документы для получения отзывов и предложений.

Кроме того, IT-комитет не поддержал и рекомендовал Госдуме отклонить поправки в закон о критической информационной инфраструктуре РФ в части уточнения субъектов этой инфраструктуры.

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