В книгах писателей-классиков не будут искать «пропаганду наркотиков»

Произведения литературы и искусства, вышедшие до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие готовящегося закона о запрете пропаганды наркотиков, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников:

«Для произведений литературы и искусства – особый режим. Произведения не подпадают под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанрами неотъемлемую часть художественного замысла».

В качестве примера он привёл произведения Артура Конан Дойла, Льва Толстого, Михаила Булгакова.



Согласно одному из законопроектов, распространение информации о наркотиках в произведениях искусства и литературы не будет считаться пропагандой, если они имеют соответствующую маркировку.



Как отметил Крашенинников, перечень литературы, подлежащий маркировке, будет составлять Министерство культуры, а не библиотекари. Он также предположил, что, возможно, такая маркировка будет размещаться «на заднике» книги.



Поправки к проектам закона, которые были одобрены комитетом, кроме того, предусматривают, что административная ответственность за нарушение закона о запрете пропаганды наркотиков в первый раз возможна в виде предупреждения.



Поправками вводится и преюдиция, то есть уголовная ответственность будет наступать после совершения дважды в течение года административного нарушения, отметил Крашенинников.



Так, «распространение или публичная демонстрация произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, с нарушением требований о маркировке указанных произведений» повлекут предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения; на юридических лиц — в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей также с конфискацией продукции, предусматривают поправки.



Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, — повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции, на юридических лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей с конфискацией, указывается в поправках.



Пропаганда упомянутых выше веществ в Интернете влечет наложение штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей.



Если такие действия совершены иностранным гражданином, то возможен штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции, с административным выдворением за пределы России.



Комитетом были одобрены поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Если это будет совершенно в интернете после привлечения лица к административной ответственности два раза в течение года, либо лицом, уже имеющим судимость, то будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет, говорится в поправках.