Принят закон о «сиротских» произведениях

Принят закон, устанавливающий порядок использования так называемых «орфанных», или «сиротских», произведений, то есть музыки, фотографий, книг и произведений прикладного искусства, чей автор или правообладатель неизвестен.



На текущий момент сфера «сиротских» произведений законодательно не регулируется и находится в серой зоне. Законопроект, устанавливающий правила использования музыки и фотографий без известных авторов, был внесен в Госдуму еще в июле 2023 года.



Документ, в частности, предполагал выплату гонорара за использование таких произведений через номинальный счет, с которого эти средства можно будет списать в случае, если автор найдется. Депутаты и сенаторы объясняли свою инициативу высоким уровнем развития цифровой среды, из-за чего зачастую найти правообладателя того или иного произведения сложно. Однако в первой редакции законопроект вызвал опасения в медиаиндустрии. Некоторые представители отрасли настаивали, что через предложенный механизм можно будет реализовывать принудительное лицензирование западного контента.



Депутаты сократили перечень обстоятельств, при которых выплаты за использование «сиротских» произведений будут поступать на номинальный счет. Теперь это можно будет делать только в том случае, если «автор или иной правообладатель объекта авторских или смежных прав предполагается неизвестным» или дал на это письменное согласие. Прежде поправки допускали зачисление средств на номинальный счет в случаях, когда автор произведения известен, но нет сведений о его месте пребывания или же возможности с ним связаться.



Среди нововведений, которых не было в первой редакции законопроекта, депутаты предложили ввести единый реестр «сиротских» произведений — формировать его обязаны будут организации по коллективному управлению правами. Они также будут обязаны обеспечивать внесение в общедоступную информационную систему сведений о правах на эти произведения.



Депутаты также рекомендовали «учесть» ко второму чтению ряд нововведений, предложенных ранее представителями медиаиндустрии и внесенных депутатом от партии «Новые люди» Ксенией Горячевой. В частности, в итоговый документ с такой пометкой попала поправка о том, что решение о признании произведения «бесхозяйным» принимается федеральным органом исполнительной власти, а не организацией по коллективному управлению правами.

Но даже в том виде, как законопроект добрался до второго чтения, он не устроил отрасль. По мнению Российского книжного союза, под удар могут попасть авторы, пишущие под псевдонимом или анонимно. Да и в целом эти поправки не учитывают уже существующих механизмов, которые в мире уже работают по орфанным произведениям.

Перед голосованием с докладом выступил председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, который вкратце рассказал о законопроекте, а также отметил:

«Мы внесли четыре поправки. Уточнили процедуру поиска, в том числе увеличили срок до 90 дней. Также уточнили критерии, по которым искать этих правообладателей, и как их искать. По самой процедуре. Это, на наш взгляд, является достаточно важным».

Кроме этого, Гражданский кодекс РФ был дополнен поправкой, которая говорит об особенностях экспертизы товарного знака с религиозной символикой. «Сама эта статья будет отсылочная, и процедура устанавливается Роспатентом», — уточнил Крашенинников.

Документ был принят сразу во втором и третьем чтениях большинством голосов:

Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.