Изменение госсимволов станет наказуемым

Госдума ужесточает законопроект №926231-8, запрещающий использование изображений религиозных объектов без их символики. Теперь ограничения распространяются и на геральдические элементы, включая государственные знаки. Поправки ко второму чтению поддержаны комитетом по вопросам религиозных и общественных организаций.



Первоначально документ касался запрета на изображения культовых зданий без религиозных символов, если они есть в реальности. Это касается СМИ, интернета, рекламы, товаров, вывесок и услуг.



Во втором чтении предлагается запретить удаление или изменение геральдических элементов — государственных гербов, флагов и других официальных символов, которые должны воспроизводиться без искажений. Как указано в тексте поправки:

«Использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей… не допускается…».

Также вводится запрет на использование религиозных символов, если это может быть воспринято как их осквернение. Исключение — исторические изображения, где символы отсутствовали в соответствующий период.

Документ вступит в силу в день официального опубликования.



По словам адвоката Вадима Егулемова, поправки расширяют рамки регулирования: теперь важен не только факт демонстрации символики, но и контекст. Украшения в виде крестиков не подпадают под запрет, если не сопровождаются уничижительным смыслом. Однако использование религиозных образов в рекламе, медиа или арт-объектах может трактоваться как оскорбительное — в зависимости от оценки экспертов или контролирующих органов.



Нарушения будут квалифицироваться по статье КоАП о публичном осквернении религиозной литературы, символов и атрибутики. Гражданам грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей или обязательные работы до 120 часов, должностным лицам — от 100 000 до 200 000 рублей. Суд может принять письменные пояснения представителей Русской православной церкви как доказательство оскорбления чувств верующих.

UPD: Закон был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

Выступая с докладом перед голосованием, депутат Яна Лантратова заявила, что сейчас идёт «цифровое уничтожение религиозных символов». По её словам, предлагаемые поправки «направлены на сохранение нашей культуры».