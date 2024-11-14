Роскомнадзор запатентовал систему мониторинга интернета «Вепрь» на базе Ubuntu

По информации Forbes, ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, входит в структуру Роскомнадзора) зарегистрировал в Роспатенте систему мониторинга интернета «Вепрь» на базе Ubuntu 20.04. Исходный код проект написан на Python 3.7 и Go 1.17 и занимает 12 470 байт.



Ubuntu — популярная операционная система с открытым исходным кодом, созданная британской компанией Canonical. Несмотря на прекращение поддержки российских клиентов со стороны Canonical в 2022 году, Ubuntu остается доступной, поскольку является свободно распространяемым программным обеспечением.



Система «Вепрь» была запущена с целью поиска фейковых новостей и контента, который «может нарушить общественный порядок или угрожать безопасности инфраструктуры». Она автоматически анализирует интернет-источники и выявляет информацию, представляющую угрозу. Как сообщили представители Роскомнадзора, серверная часть системы работает на сертифицированных российских ОС, а доступ пользователей возможен через браузер, что не требует привязки к конкретной операционной системе.



Новая система не является единственной: ранее Роскомнадзор запустил другие проекты для контроля интернет-пространства, включая «Окулус», который анализирует изображения и видео, а также ИС «Мир-1», предназначенную для поиска экстремистского контента в соцсетях.



ОС Ubuntu — распространенная ОС, ее работа отлажена миллионами пользователей, в отличие от отечественной Astra Linux, рассуждает директор фонда «Общество защиты интернета» Михаил Климарев. По его словам, Astra Linux — корпоративный дистрибутив с поддержкой разработчика. В случае необходимости систему, которую разрабатывали и тестировали для одного дистрибутива, довольно легко портировать на другой, заключает он.



Информационные системы, обрастая за годы работы новыми модулями, в силу архитектурных ошибок зачастую становятся жертвами собственной сложности, замечает директор по стратегическим альянсам и взаимодействию с органами государственной власти ГК «Гарда» Павел Кузнецов.



ОС Ubuntu можно использовать для софта такого класса, как ИС «Вепрь», эту платформу поддерживают разработчики из Canonical, выходят обновления, указывает один из экспертов «Роскомсвободы»: «В мире открытого софта Linux обновления раздают всем, у кого есть интернет, а поддержку могут делать и сторонние компании. Поэтому обновления ОС РКН получает, как и все остальные пользователи».



В основном те или иные дистрибутивы выбирают из-за поддерживаемого командой ядра и набора программ. В этом плане Ubuntu «впереди планеты всей», считает независимый IT-эксперт и основатель «Эшер II» Филипп Кулин. По его мнению, российские дистрибутивы Linux ставят, только если таково требование регуляторов.



Кроме того, такие дистрибутивы, как ALT Linux и Astra Linux, делают акцент на адаптации и русификации часто узких классов программ, например, «КриптоПро» (программа для работы с юридически значимой электронной подписью). «Чем больше сообщество, которое использует дистрибутив, тем быстрее находятся и правятся ошибки в работе ОС. Величиной сообщества отечественные ОС похвастаться не могут», — говорит Филипп Кулин.