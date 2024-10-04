Российские музыкальные сервисы промаркируют исполнителей-«иноагентов»

С 4 октября стриминговые сервисы «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» должны начать маркировать исполнителей, признанных в России иностранными агентами, сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин:

«Иноагенты больше не смогут скрывать свой статус. Благодаря маркировке каждый пользователь примет осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов».

По словам депутата, нововведение стало результатом долгих обсуждений с представителями музыкальной индустрии, в ходе которых удалось найти решение. Он добавил, что Роскомнадзор будет контролировать соблюдение новых правил со стороны платформ и правообладателей, и в случае нарушения принимать соответствующие меры.



«По требованию российского законодательства музыкальные стриминги должны обеспечивать техническую возможность для маркировки иноагентов», — сообщили РБК в «МТС Музыке».

Сервис отметил, что не работает с артистами и их контентом напрямую, а сведения о внесении музыкантов в реестр иноагентов получает от отраслевых объединений или госорганов. Об этом же заявили в «Яндекс Музыке».

О намерении начать маркировать исполнителей-«иноагентов» такими сервисами как «Яндекс.Музыка» стало известно в июне текущего года. По словам источников одного из стримингов, требование о разработке такой маркировки они все получили от Администрации президента.



Минюст внес в реестр иностранных агентов десятки музыкантов, в их числе — основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич, лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков, Земфира, Егор Бортник (Лёва Би-2), Елизавета Гырдымова (Монеточка), Иван Алексеев (Noize MC), лидер «Ногу свело!» Максим Покровский, Мирон Федоров (Oxxxymiron), Владимир Котляров («Порнофильмы») и другие.



Летом 2023 года опрошенные РБК артисты, попавшие в список Минюста, сообщили, что перестали получать выплаты за публичное воспроизведение своей музыки в России за последние месяцы. В Российском авторском обществе заявили, что выплаты музыкантам-иноагентам должны проходить по аналогии с авторами из стран, которые власти признали недружественными, — через специальный рублевый счет «О» и с согласия правительства.