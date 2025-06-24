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24 June 2025

«Иноагентам» снова усложняют жизнь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Подписанный президентом закон вводит штрафы до 500 тысяч рублей за невыполнение требований Минюста, уточняет правила маркировки и позволяет наказывать нарушителей заочно.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Copilot AI / Needpix

Владимир Путин подписал закон, усиливающий административную ответственность за нарушение требований к деятельности иностранных агентов. Поправки в КоАП вводят штрафы за невыполнение предписаний Минюста, уточняют правила маркировки материалов и расширяют полномочия ведомства.

Согласно документу, в статью 19.4 добавлена часть 9, устанавливающая штрафы за невыполнение законных требований Минюста или воспрепятствование его работе. Гражданам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей, должностным лицам — от 100 до 300 тыс., юридическим — от 300 до 500 тыс. рублей.

Изменена редакция части 5 статьи 19.34: теперь ответственность наступает не только за отсутствие маркировки, но и за использование формулировки, не соответствующей утверждённой форме. Это распространяется как на публичные материалы, так и на обращения в органы власти и образовательные организации.

Поправки также расширяют полномочия Минюста, позволяя ему проводить административные расследования по делам о нарушениях порядка деятельности иностранных агентов, включая действия, связанные с распространением информации без корректной маркировки.

Закон уточняет и нормы заочного привлечения к ответственности — теперь они охватывают и случаи, когда правонарушение совершается за пределами России.

Часть поправок вступает в силу сразу после официального опубликования, а положения, касающиеся штрафов, маркировки и полномочий ведомства, — с 1 сентября 2025 года.

КоАП 20.33 иноагенты 255-ФЗ 19.34 19.4

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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