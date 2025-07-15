Законопроект об ускорении уголовной ответственности для «иноагентов» принят в I чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект №956293-8, который ускорит наступление уголовной ответственности за определенные нарушения для «иностранных агентов» — после первого административного правонарушения, а не после двух, как сейчас.



Аналогичные изменения вносятся в ч.2 ст. 330.1 УК РФ, в которой прописана уголовная ответственность за нарушение порядка деятельности иноагентов. По ч.1 и ч.2 предусмотрено наказание начиная от штрафа в размере до 300 тыс. руб. и заканчивая лишением свободы на срок до двух лет.



По словам председатедя ГД Вячесава Володина:

«Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости».

В пояснительной записке говорится, что действующий порядок привлечения к уголовной ответственности иноагентов «не в полной мере обеспечивает безопасность общественных отношений в данной сфере». Авторы сослались на данные Минюста, согласно которым более 40% лиц, включенных в реестр, не исполняют прописанные в законодательстве ограничения.