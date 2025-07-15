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15 July 2025

Законопроект об ускорении уголовной ответственности для «иноагентов» принят в I чтении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
В настоящее время уголовная ответственность для лиц со статусом «иностранного агента» наступает только после фиксации за ними двух административных нарушений в пределах одного года. Однако в первом чтении депутаты Госдумы одобрили поправки в Уголовный кодекс, полностью исключающие эту норму о двух «административках».
Фото: Copilot AI

Госдума приняла в первом чтении законопроект №956293-8, который ускорит наступление уголовной ответственности за определенные нарушения для «иностранных агентов» — после первого административного правонарушения, а не после двух, как сейчас.

Аналогичные изменения вносятся в ч.2 ст. 330.1 УК РФ, в которой прописана уголовная ответственность за нарушение порядка деятельности иноагентов. По ч.1 и ч.2 предусмотрено наказание начиная от штрафа в размере до 300 тыс. руб. и заканчивая лишением свободы на срок до двух лет.

По словам председатедя ГД Вячесава Володина:

«Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости».

В пояснительной записке говорится, что действующий порядок привлечения к уголовной ответственности иноагентов «не в полной мере обеспечивает безопасность общественных отношений в данной сфере». Авторы сослались на данные Минюста, согласно которым более 40% лиц, включенных в реестр, не исполняют прописанные в законодательстве ограничения.

дискриминация иноагенты ст.330.1 19.34

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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