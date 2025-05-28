Генпрокуратура готовит реестр «нанесённого России ущерба»

В соответствии с указом, подписанным президентом Путиным, Генпрокуратура приступает к разработке механизма, который позволит систематизировать информацию о характере и объёме ущерба, источниках получения данных, ходе расследований и мерах по возмещению вреда. Документы об этом обнаружены «Ведомостями» на портале проектов нормативных актов.



Реестр будет составлен в виде совокупности таблиц, где сведения разделены по категориям потерпевших: категория «А» – физические лица (с типом обращения, личными данными, информацией о компенсациях, судебных решениях и возбужденных делах), категория «B» – юридические лица, а категория «С» – органы власти, для которых будут указаны данные о происшествиях, задействованных ведомствах, должностных лицах и оцениваемом ущербе.



Реестр будет основываться на данных гражданских и арбитражных дел, обращениях органов власти, организаций и граждан, а также публикациях в СМИ и интернете.



Особое внимание уделено тому, что, вероятно, реестр позволит систематизировать и данные по ущербу, причинённому «иностранными агентами», взыскание которого ведётся в рамках уголовных дел. Обновление сведений планируется не реже одного раза в месяц, а также готовится проект приказа о межведомственном взаимодействии, позволяющий органам власти вносить корректировки в реестр на основании поступающих сообщений.



Эксперты и политики уже прокомментировали инициативу. Представители юридического сообщества выражают опасения: данные, получаемые из интернета, могут содержать ошибки, поэтому необходимо предусмотреть механизм административного обжалования и корректировки информации. Эксперты также с осторожностью выражают мнение в малой вероятности использования данного реестра в международных судебных процессах, однако он может стать вполне эффективным инструментом внутри страны.



Власти считают это «важным шагом в борьбе с внешним вмешательством», хотя её эффективность будет зависеть от точности данных и от того, как надзорно-правоохранительное ведомство реализует новые требования на практике.