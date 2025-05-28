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28 May 2025

Генпрокуратура готовит реестр «нанесённого России ущерба»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Он будет основываться на данных гражданских и арбитражных дел, обращениях органов власти, организаций и граждан, а также на публикациях в СМИ и интернете. В реестре соберут сведения о «вреде» иностранных государств, международных организаций и «иноагентов».
Фото: Canva

В соответствии с указом, подписанным президентом Путиным, Генпрокуратура приступает к разработке механизма, который позволит систематизировать информацию о характере и объёме ущерба, источниках получения данных, ходе расследований и мерах по возмещению вреда. Документы об этом обнаружены «Ведомостями» на портале проектов нормативных актов.

Реестр будет составлен в виде совокупности таблиц, где сведения разделены по категориям потерпевших: категория «А» – физические лица (с типом обращения, личными данными, информацией о компенсациях, судебных решениях и возбужденных делах), категория «B» – юридические лица, а категория «С» – органы власти, для которых будут указаны данные о происшествиях, задействованных ведомствах, должностных лицах и оцениваемом ущербе.

Реестр будет основываться на данных гражданских и арбитражных дел, обращениях органов власти, организаций и граждан, а также публикациях в СМИ и интернете.

Особое внимание уделено тому, что, вероятно, реестр позволит систематизировать и данные по ущербу, причинённому «иностранными агентами», взыскание которого ведётся в рамках уголовных дел. Обновление сведений планируется не реже одного раза в месяц, а также готовится проект приказа о межведомственном взаимодействии, позволяющий органам власти вносить корректировки в реестр на основании поступающих сообщений.

Эксперты и политики уже прокомментировали инициативу. Представители юридического сообщества выражают опасения: данные, получаемые из интернета, могут содержать ошибки, поэтому необходимо предусмотреть механизм административного обжалования и корректировки информации. Эксперты также с осторожностью выражают мнение в малой вероятности использования данного реестра в международных судебных процессах, однако он может стать вполне эффективным инструментом внутри страны.

Власти считают это «важным шагом в борьбе с внешним вмешательством», хотя её эффективность будет зависеть от точности данных и от того, как надзорно-правоохранительное ведомство реализует новые требования на практике.

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