Повышение штрафов за утечки, ужесточения для «иноагентов», реестр алиментщиков. Что ещё вступает в силу в мае

В мае вступает в силу сразу несколько законов, которые касаются прав и свобод граждан, а также онлайн-пространства.

Расширение оснований для признания «иноагентами»

Признавать «иностранными агентами» будут лиц, которые оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ; помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России; вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства. Вступление в силу — 2 мая.

За несообщение о подготовке диверсии введут уголовную ответственность

Соответствующий закон от 21.04.2025 № 102-ФЗ вступает в силу 2 мая. Наказанием за такое преступление станет штраф до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

Охранникам энергообъектов разрешат подавлять дроны

Сотрудники ведомственной охраны получат право применять спецсредства и огнестрельное оружие для того, чтобы отразить атаку беспилотников еще на подлете. Соответствующий закон от 21.04.2025 № 99-ФЗ вступает в силу 2 мая.

Сейчас подразделения транспортной безопасности предприятий ТЭК уже наделены правом противодействия беспилотникам. Однако после вступления в силу новых норм сотрудники служб безопасности смогут воздействовать на бортовые системы навигации дронов. Если частные или ведомственные охранники при уничтожении беспилотника нанесут какой-то ущерб другим объектам, их освободят от ответственности.

Имена злостных алиментщиков внесут в специальный реестр

В новую базу данных занесут сведения о должниках по алиментам, привлеченных за это к административной или уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.

Соответствующий закон от 29 мая 2024 года № 114-ФЗ вступает в силу 25 мая.

База данных будет открытой, самому должнику о том, что он туда попал, предписано сообщать в течение суток. Сведения о злостном неплательщике алиментов будут храниться в реестре до тех пор, пока он полностью не погасит долг. Чтобы судебные приставы могли получать актуальные сведения о трудоустройстве должников, ФССП наладит взаимодействие через единую электронную систему с Социальным фондом.

Вырастут штрафы за утечки персональных данных

Размеры штрафов для компаний, допустивших утечку личной информации граждан, будут зависеть от ее масштаба. Они составят до 15 млн рублей для юрлиц. При повторном нарушении будут грозить оборотные штрафы до 3 % выручки. Появится административная ответственность за отказ заключать и исполнять договоры, а также предоставить государственные или муниципальные услуги, если гражданин не хочет проходить идентификацию или аутентификацию с помощью биометрических данных.

Такая норма вступит в силу 30 мая.

Вводятся ограничения на перевод денег без открытия счета

Россияне не смогут разово отправлять более 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации (на основе паспортных данных и ФИО) через специальные сервисы переводов.

Такие правила в антиотмывочном законодательстве заработают с 30 мая.

Теперь упрощенная идентификация клиента может быть проведена при переводе денег без открытия банковского счета на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей либо эквивалентную в иностранной валюте. По закону без идентификации можно переводить только до 15 тысяч рублей. Депутаты отмечали в пояснительной записке к законопроекту, что сейчас законодательством не предусмотрена максимальная сумма перевода, что не соответствует международным стандартам. Новая мера также должна помочь в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и выводом капитала из страны.