Подписан большой пакет запретительных и регулирующих онлайн-пространство законов

Президент Путин подписал закон, предусматривающий в том числе деанонимизацию пользователей соцсетей и владельцев каналов в мессенджерах. Соответствующие изменения содержатся в законе, который изначально был направлен на ужесточение продажи sim-карт иностранцам, а нормы о блогерах и онлайн-платформах туда «дописали» позже.



Новыми нормами дополняется закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Документ устанавливает, что с 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых больше 10 тыс. пользователей, должны будут сообщать в Роскомнадзор сведения о себе. Речь идет в том числе о владельцах публичных каналов в мессенджерах. Состав сведений и порядок их предоставления установит кабмин.



РКН будет вести перечень таких персональных страниц в соцсетях. Владельцы публичных каналов, сведения о которых не включены в перечень РКН, не смогут размещать на своих страницах предложения по их финансированию, а также рекламу. Соответствующие поправки также вносятся в закон «О рекламе». Кроме того, информацию из таких публичных каналов будет запрещено репостить.



Закон также дополняется нормой о том, что владельцы соцсетей в течение суток после получения требования РКН должны будут ограничить доступ к персональным страницам, владельцы которых не предоставили регулятору данные о себе, до выполнения требований закона. Эта норма начнёт действовать с 1 января 2025 года.

По этому же закону гражданам РФ будет запрещено иметь более 20 сим-карт. Мобильные операторы до начала оказания услуг связи должны будут проверять количество сим-карт через государственную информационную систему контроля состояния идентификационных модулей.



С иностранцем договор об оказании услуг связи могут заключить только при наличии его данных в Единой биометрической системе и при его очном присутствии в салоне связи. В договор должны будут внести номер IMEI-устройства, в котором используется сим-карта. В случае смены устройства иностранцу нужно внести изменения в договор.



Проект закона разработали депутаты Антон Горелкин и Василий Пискарев, его целью они называли «предотвращение противоправных действий со стороны абонентов». Операторы должны будут привести в соответствие договоры с иностранцами до 1 июля 2025 года. До 1 ноября того же года они также обязаны проверить сведения о российских гражданах.

Также подписан закон, запрещающий распространять изображения насилия, к которым относятся треш-стримы. Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (эта поправка запрещает такие трансляции), а также в статью Кодекса административных правонарушений (КоАП РФ). Проведение подобной трансляции в случаях убийства, причинения вреда здоровью, похищения или использования рабского труда будет считаться отягчающим обстоятельством в уголовных статьях.



Так, статья 13.15 КоАП о злоупотреблении свободой массовой информации устанавливает ответственность за распространение в интернете особо жестоких фото и видео с призывами к насилию и хулиганству, в том числе по расовому, национальному или религиозному признаку.



За нарушение закона размер штрафа для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. Оборудование, с помощью которого велся стрим, будут изымать.



Закон не распространяется на научные материалы, произведения литературы и искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, а также материалы зарегистрированных СМИ.

В случае, если при проведении треш-стрима будет совершено убийство, причинение вреда здоровью, похищение или использование рабского труда, то факт наличия трансляции будет считаться отягчающим обстоятельством в уголовных статьях.

Согласно основому закону, который непосредственно вводит запрет на трэш-стримы, в другие законодательные акты будут внесены поправки, и они не касаются неподобающего поведения в интернете. Например, теперь Роскомнадзор получит право управлять сетями связи на основании требования генпрокурора и его заместителей для удаления запрещённой информации. По действующему законодательству Роскомнадзор имеет право управлять сетями связи в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, а также в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета в РФ.



Требование Генпрокуратуры может быть вынесено в случае выявления массового или неоднократного распространения в интернете запрещенной информации. Роскомнадзор должен будет незамедлительно приступить к управлению сетью путем управления техническими средствами противодействия угрозам или путем передачи обязательных к выполнению указаний операторам связи, владельцам технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу РФ.



При этом Роскомнадзор будет обязан информировать операторов и владельцев сетей об осуществлении управления сетью связи. Согласно поправкам, порядок и сроки реагирования на требование генпрокурора будет утверждаться Роскомнадзором по согласованию с Генпрокуратурой и ФСБ.

Вносятся изменения и в лицензирование услуг связи. Например, в перечень лицензионных требований предоставления доступа к интернету включено требование о соблюдении пропуска трафика через ТСПУ.



Основной закон вступает в силу со дня официального опубликования, а поправки в КоАП — 19 августа текущего года.

В этом же списке закон, который разрешает в России добычу криптовалюты. Предполагается, что он вступит в силу с ноября 2024 года. Из итоговой версии документа убрали запрет на организацию обращения криптовалют, при этом сохранился запрет на их рекламу.



Поправки предполагают, что заниматься майнингом смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр. Физлица, которые не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления, по-прежнему смогут заниматься майнингом без включения в реестр. Требования к деятельности майнеров будет устанавливать правительство совместно с Банком России. Контролировать их исполнение поручено Минцифры.



Также законом предусматривается ряд мер по контролю за оборотом цифровой валюты, чтобы исключить возможность ее использования для отмывания незаконных доходов или финансирования терроризма. Информацию о сделках и адреса кошельков майнеры будут должны передавать государственным ведомствам, а также отчитываться о полученной криптовалюте в Росфинмониторинг.

Также сегодня подписан закон, разрешающий с 1 сентября внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютами в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Регулятором этой деятельности будет ЦБ РФ.

Подписан пакет законов, которые ужесточают запрет на пропаганду наркотиков, в том числе в произведениях литературы и искусства. Основной вносит изменения в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», два законопроекта-спутника — поправки в КоАП и УК.



Запрещается пропаганда наркотиков и психотропных веществ, то есть распространение информации о них, в том числе в СМИ и интернете. К сведениям, попадающим под запрет, отнесли:

данные о способах изготовления, перевозки, приобретения, ввоза в Россию наркотиков;

о способах культивирования наркосодержащих растений;

«допустимости, привлекательности либо необходимости» незаконного потребления наркотиков;

о преимуществах незаконного использования «отдельных наркотических средств»;

об использовании в медицинских целях наркотиков, подавляющих волю человека либо отрицательно влияющих на его психическое или физическое здоровье;

о совершении других незаконных действий с наркотиками «путем их оправдания или представления как общепринятых норм поведения».

Но предусмотрен ряд исключений из этого запрета. Это произведения литературы и искусства, содержащие информацию о способах изготовления, перевозки, сбыта, потребления наркотиков, если такая информация «составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла»; медицинские и фармацевтические издания; научные и учебные издания; материалы оперативно-разыскной деятельности, административных и уголовных дел.



Однако такие произведения литературы и искусства необходимо будет маркировать, кроме тех, которые были обнародованы до 1 августа 1990 года. В итоге за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением маркировки депутаты предлагают выносить предупреждение или накладывать штраф для физлиц в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц и самозанятых — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 600 тыс. руб. При этом продукция, ставшая предметом правонарушения, будет конфисковываться.



Пропаганду наркотиков также будут наказывать штрафами. Для граждан он будет составлять от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Если пропаганда велась с использованием интернета, штрафы будут более высокими.



Если в пропаганде наркотиков обвинят иностранца, кроме штрафов ему может грозить административное выдворение либо административный арест на срок до 15 суток.



Уголовная ответственность будет наступать после двукратного привлечения к ответственности по административным статьям. Поправки в УК предполагают различные наказания — от штрафов до лишения свободы на срок до двух лет.



Планируется, что закон вступит в силу 1 июня 2025 года.

Подписан закон, который позволяет признавать «нежелательными» на территории России любые иностранные организации. Согласно действующему закону, «нежелательными» могут быть признаны только неправительственные, международные или иностранные организации. Депутаты предложили расширить действие закона и на организации, учредителями или участниками которых являются зарубежные государственные органы.



В Уголовный и Административный кодексы, которыми устанавливается ответственность за деятельность «нежелательных организаций», также были внесены изменения. Согласно поправкам, из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК исключается слово «неправительственная», в результате чего за участие в деятельности любой «нежелательной» организации может грозить до 500 тысяч рублей штрафа или лишение свободы на срок до четырех лет, а за организацию ее деятельности — до шести лет лишения свободы.

Вступит в силу закон 19 августа.

Для военнослужащих вводятся дисциплинарные аресты за нарушения, куда в том числе входят предоставление СМИ или распространение через интернет информации, с помощью которой можно определить принадлежность военнослужащих и призванных на военных сборы граждан к ВС РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам. Нельзя распространять информацию о других военнослужащих, призванных на сборы, а также об уволенных со служьы, членах их семей, в том числе если такая информация позволяет определить место их нахождения. Запрещается сообщать о своей и других военнослужащих деятельности, связанной с исполнением обязанности военной службы. Деятельность органов военного управления также подпадает под неразглашение. Внесённая депутатом Картаполовым поправка о запрете иметь при себе самртфоны или другие гаджеты, также вошла в этот закон.

Максимальный срок ареста по всем нарушениям — до 15 суток. Закон касается в первую очередь зоны «специальной военной операции» и вступит в силу по истечение 60 дней со дня официального опубликования.

В Москве будет введён экспериментальный правовой режим по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Для этого вносятся также изменения в закон о персональных данных по части работы с обезличенными данными.



Согласно новому закону, региональные операторы передают в региональную информсистему изображения лиц москвичей, полученные с помощью фотовидеоустройств, а также записи их голосов, полученные при помощи звукозаписывающих устройств. Передача данных, как и последующая их обработка, «могут осуществляться без получения согласия соответствующего субъекта персональных данных», то есть, самих граждан. При этом запрещается последующее формирование составов данных из сведений, касающихся здоровья и биометрии.



В законе уточняется, что региональные операторы обязаны уведомить не позднее чем за 30 дней субъекты персональных данных о передаче их данных в региональную информсистему. Отмечается, что передача данных и их обработка в информсистеме в случае получения возражения осуществляться не будут.



Уполномоченный орган после получения данных обезличивает их и формирует региональные составы данных в соответствии с требованиями и в порядке, установленном правительством Москвы по согласованию с ФСБ. Кроме того, орган будет обязан обеспечивать конфиденциальность персональных данных, полученных в результате обезличивания, а также уничтожать персональные данные в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления в региональную информсистему.



Не допускается обработка региональных составов данных и получение результатов их обработки в случае, если это может повлечь «причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям».

Закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением ряда пунктов.

Органам принудительного исполнения разрешили использовать техническиеи средства, средства аудио-, фото- и видеофиксации при документировании обстоятельств совершения преступлений, административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в том числе в общественных местах, в зданиях, помещениях судом и органов принудительного исполнения, и при фикфировании действий принудительного исполнения. Перечень техсредств устанавливается главным судебным приставом РФ.

Этим же законом разрешается применение приставами силы и оружия. Закон вступит в силу 19 августа.