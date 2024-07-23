Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пропаганду наркотиков»

В России на подходе значительные изменения в законодательстве, касающиеся «пропаганды наркотиков». Госдума приняла целый пакет законов, ужесточающих административную и уголовную ответственность за распространение такого рода информации. Всего закона было принято три.



Документ №325730-8 уточняет понятие «пропаганды наркотиков». №325715-8 ужесточает административную ответственность, а №325719-8 — уголовную.



Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее анонсировал внесение поправок во все вышеперечисленные документы в сторону ещё большей суровости определений и наказаний.



Крашенинников подчеркнул, что ко второму чтению депутаты уточнили понятие пропаганды наркотиков. Если в первоначальном варианте предлагалось наказывать за пропаганду незаконного оборота наркотиков, их потребления, культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, то теперь описание этого деяния не содержит понятий «оборот» и «потребление». То есть ответственность будет наступать за распространение информации о самих наркотиках.



В поправках говорится, что ответственность будет наступать в том числе за распространение и публичную демонстрацию произведений искусства и литературы, содержащих информацию о наркотических средствах.



После возникшего в СМИ и соцсетях резонанса, Крашенинников уточнил, что произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также, по его словам, под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до первого августа 1990 года. Перечень разрешённой литературы будет устанавливать Минкульт.

В итоге в новой версии законопроекта, вносящего изменения в КоАП, предлагается ввести ответственность за:

Распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, которые содержат информацию о наркотиках, наркотических растениях, с нарушением требований о маркировке таких произведений. Предполагает штраф для граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб., для должностных лиц и самозанятых — от 10 до 30 тыс. руб., для юрлиц — от 300 до 600 тыс. Во всех этих случаях предполагается конфискация продукции, ставшей причиной нарушения законодательства

Пропаганду наркотиков, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (наказания остались те же, но к ним добавилась конфискация)

Ту же пропаганду, но с использованием интернета.

В законопроекте, предполагающем изменения в УК, также меняется понятие пропаганды, из него исключаются незаконный оборот и потребление наркотиков. Ответственность будет наступать за пропаганду наркотиков в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе интернете, если человека уже дважды привлекали к административной ответственности за один год за подобные действия (в первой версии законопроекта — если человек уже подвергался административному или уголовному наказанию за аналогичные действия).



Ко второму чтению за эти действия ужесточили наказание. Теперь виновным будет грозить штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. (в прежней версии — до 50 тыс.) или в размере дохода за период от года до двух лет (в прежней версии — до шести месяцев). Остальные наказания — обязательные работы, лишение права занимать определенные должности и так далее — остались без изменений.



Помимо этого, меняется срок вступления закона в силу. В первой версии предполагалось, что это будет 1 января 2024 года, ко второму дата сместилась на 1 июня 2025 года. В таком виде все законопроекты были приняты во втором чтении.

Однако накануне голосования в III чтении стало известно, что правоохранительные органы попросили Госдуму перенести дату вступления в силу законопроектов о пропаганде наркотиков в литературе и искусстве на 1 сентября 2025 г. По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова (КПРФ), все службы не успели бы начать работать согласно новым нормам, если бы они вступили в силу раньше. Соответствующая поправка была внесена в электронную базу парламента.



Об отсрочке для законопроектов просили и федеральные министерства, дополнил Синельщиков. С такой просьбой обратилось Минцифры для того, чтобы обеспечить «полную готовность отрасли» к внедрению поправок, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы комитета Госдумы по охране здоровья. Комитет также рекомендовал перенести на 1 сентября 2025 г. дату вступления в силу поправок в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» – третьего документа из пакета законопроектов о пропаганде наркотиков.

В связи с этим проект закона №325715-8 решили вернуть к рассмотрению ко второму чтению, чтоб вступление в силу перенести с 1.06.2025 на 1.09.2025 года. Перед началом голосования об этом попросил Павел Крашенинников, и депутаты его поддержали. Так же были переголосованы остальные два законопроекта — №325719-8 и №325730-8.

Перед голосованием в третьем чтении по законопроекту об административном наказании выступил депутат от фракции КПРФ Синельщиков, заявив, что коммунисты не поддержат документ, поскольку он влияет на законопроект №325719-8, где есть норма об административной преюдиции, а фракция принципиально против неё.

Ответом на комментарий коммунистов стало эмоциональное выступление единоросса Бийсултана Хамзаева, который сначала раскритиковал журналистов и блогеров, которые «преподносят законопроект как запрет книг», затем перешёл к перечислению известных ему фактов. Например, он вспомнил случай, когда на памятнике певца Иосифа Кобзона вырезали QR-коды, переходящие на наркошопы:

«Все знали, что можно прийти туда, и по этим кюар-кодам купить наркотики».

Затем он вспомнил, что когда был теракт в «Крокусе», на Арбате некие лица перекрыли дорогу машинами, обклеенными наркорекламой. Также он упомянул об ещё одном случае, когда по московским дорогам проехали машины, рекламирующие в громкоговоритель наркошопы. В связи с этим Хамзаев заявил:

«Наркомафия — это террористы. Плевать они хотели на нашу безопасность. Это вызов против общества».

Председатель Госдумы назвал произошедший диалог настоящим проявлением демократии и попросил депутатов проголосовать. Законопроект об усилении админответственности за пропаганду наркотиков был принят единогласно (но, судя по всему, КПРФ просто не голосовала):

Когда перешли к принятию законопроекта об усилении уголовной ответственности, снова выступил Синельщиков, который объяснил проблему административной преюдиции. По его словам, административные протоколы не расследуются, а рассматриваются «на веру». Поэтому когда человека будут судить уже за повторное нарушение, или за третье, четвёртое, и так далее, то административное дело также не будет расследовано должным образом, а это весьма пагубная, по его словам, практика. В итоге за этот законопроект коммунисты также не голосовали. Документ также был принят большинством голосов:

Последний законопроект в уточнении понятий, связанных с наркотиками и их пропагандой, никаких дискуссий не вызвал: