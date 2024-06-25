Звукозаписывающие компании подали в суд на нейросети Suno и Udio

Как сообщает The Washington Post, группа звукозаписывающих компаний, в том числе — Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Records — подали в суд на быстро растущие стартапы искусственного интеллекта (ИИ) Suno и Uncharted Labs, разработчика Udio. Лейблы утверждают, что эти компании использовали защищённые авторским правом песни для обучения своих нейросетевых инструментов без оплаты и разрешения.



Оба стартапа позволяют пользователям создавать песни с помощью простых текстовых подсказок. Генеральный директор Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) Митч Глейзер заявил, что нелицензированные сервисы, такие как Suno и Udio, которые считают допустимым копировать работы артистов и использовать их в своих целях без согласия или оплаты, подрывают потенциал инновационного ИИ.



Технологии генеративного ИИ, такие как чат-боты, генераторы изображений и песен, создаются путём анализа огромного количества контента, созданного людьми. Звукозаписывающие компании утверждают, что Suno и Udio использовали песни, на которые у них не было прав, для обучения своих алгоритмов ИИ. Генеральный директор Suno, Майки Шульман, утверждает, что их технология трансформативна и предназначена для создания совершенно новых продуктов, а не для воспроизведения уже существующего контента.



С увеличением интереса к ИИ за последний год, авторы, художники, графические дизайнеры, музыканты и журналисты начали сопротивляться использованию их работ для обучения ИИ. Против компаний ИИ, таких как OpenAI, уже поданы иски от писателей, художников, комиков и издательств. Лидеры индустрии ИИ, как правило, утверждают, что использование книг, новостных статей и искусства для обучения ИИ подпадает под понятие «добросовестного использования», которое позволяет повторное использование защищённого авторским правом контента при существенном его изменении. Однако многие авторы не согласны, считая, что их работы используются для создания инструментов, которые могут их заменить.



Suno и Udio позволяют пользователям бесплатно генерировать полные песни, вводя описания, которые могут включать желаемый жанр, тексты песен и типы используемых инструментов. Suno блокирует запросы на создание песен, имитирующих конкретного артиста, но это правило действует не всегда. В рамках иска истцы предоставили примеры песен, созданных ИИ, которые были почти идентичны реальным, созданным людьми песням.



Некоторые музыканты требуют новых законов, которые будут защищать их творчество и стиль. Например, в Теннесси, где находится музыкальная индустрия Нэшвилла, законодатели обновили старый закон, запретив подражание голосу музыканта без его разрешения. Группа сенаторов США предложила аналогичный закон на национальном уровне в прошлом году.



«Эти события подчёркивают напряжённые отношения между творческими индустриями и новыми технологиями, и как результат, будущее авторских прав и творчества будет зависеть от баланса между инновациями и защитой интеллектуальной собственности», — констатирует The Washington Post.