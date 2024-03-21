Полиция в США стала публиковать фото нарушителей с Lego-лицами

Полицейское управление Марриеты (Murrieta) в штате Калифорния, чтобы не нарушать недавно вступивший в силу закон штата о защите прав правонарушителей, стало публиковать в своих сводках фотографии задержанных с лицами из Lego.

Police department posts photos of suspects with Lego heads to protect IDs under new California law https://t.co/dtrWlf2mmr pic.twitter.com/fmvb4sexvR — New York Post (@nypost) March 20, 2024

Пока публиковать они это начали в своих соцсетях, при этом подбирая те Lego-головы, которые максимально близко подходят к ситуации, а также передают эмоции задержанных.

В полицейском Instagram-аккаунте сообщается:

«Полицейское управление Марриеты гордится своей прозрачностью по отношению к сообществу, но также уважает права и защиту каждого, предусмотренные законом; даже касаемо подозреваемых. Чтобы рассказать о происходящем в Марриете, мы решили закрыть лица подозреваемых, тем самым защитив их личности в соответствии с новым законом».

Лейтенант полиции Марриеты Джереми Дюрран подтвердил по электронной почте, что этот пост не был шуткой.

«В наших интересах держать наших жителей в курсе событий, связанных с общественной безопасностью в нашем районе, и в то же время соблюдая новые правила, мы различными способами скрываем лица подозреваемых в наших сообщениях в социальных сетях, — написал он. — Мы занимаемся этим последние пару лет, и для нас в этом нет ничего нового».

Запрещающий местным правоохранительным органам публиковать фотографии правонарушителей закон был принят Законодательным собранием штата Калифорния в 2021 году. Перед вступлением в силу, в прошлом году законодатели штата расшири его, потребовав, чтобы фотографии были удалены из соцсетей в течение 14 дней, если при этом нет особых обстоятельств.