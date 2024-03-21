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21 March 2024

Полиция в США стала публиковать фото нарушителей с Lego-лицами

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Это происходит в Калифорнии после вступления в силу запрета на публикацию фотографий задержанных за разного рода нарушения.

Полицейское управление Марриеты (Murrieta) в штате Калифорния, чтобы не нарушать недавно вступивший в силу закон штата о защите прав правонарушителей, стало публиковать в своих сводках фотографии задержанных с лицами из Lego.

 

 

Пока публиковать они это начали в своих соцсетях, при этом подбирая те Lego-головы, которые максимально близко подходят к ситуации, а также передают эмоции задержанных.

В полицейском Instagram-аккаунте сообщается:

«Полицейское управление Марриеты гордится своей прозрачностью по отношению к сообществу, но также уважает права и защиту каждого, предусмотренные законом; даже касаемо подозреваемых. Чтобы рассказать о происходящем в Марриете, мы решили закрыть лица подозреваемых, тем самым защитив их личности в соответствии с новым законом».

Лейтенант полиции Марриеты Джереми Дюрран подтвердил по электронной почте, что этот пост не был шуткой.

«В наших интересах держать наших жителей в курсе событий, связанных с общественной безопасностью в нашем районе, и в то же время соблюдая новые правила, мы различными способами скрываем лица подозреваемых в наших сообщениях в социальных сетях, — написал он. — Мы занимаемся этим последние пару лет, и для нас в этом нет ничего нового».

Запрещающий местным правоохранительным органам публиковать фотографии правонарушителей закон был принят Законодательным собранием штата Калифорния в 2021 году. Перед вступлением в силу, в прошлом году законодатели штата расшири его, потребовав, чтобы фотографии были удалены из соцсетей в течение 14 дней, если при этом нет особых обстоятельств.

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