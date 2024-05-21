Принят закон о максимальном пороге для переводов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощённой идентификации.

Поправка в антиотмывочной закон была внесена в парламент Правительством в декабре 2023 года.



Ранее в ходе выступления в Госдуме депутат Олег Димов отмечал, что сейчас в соответствии с 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») банки не проводят идентификацию физического лица при осуществлении переводов денежных средств по его поручению без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если его сумма не превышает 15 тысяч рублей:

«Свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная система идентификации, однако максимальная сумма указанных переводов, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации, законодательно никак не ограничена. Данным законопроектом предлагается установить такую максимальную сумму в размере 100 тысяч рублей».

«В отсутствии такого порогового значения при упрощенной идентификации имеются риски использования названных переводов в противоправных целях», — отмечал также заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, основной массив переводов без открытия счета (85-90%) совершается сейчас на сумму менее 100 тысяч рублей:

«Таким образом, под законопроект подпадут 10-15% от всего объема таких операций. Принятие законопроекта позволит повысить прозрачность перевода без открытия счета и в целом снизить риски незаконных финансовых операций с их использованием».

Принятый закон также повышает максимальный остаток денежных средств, который может быть аккумулирован на неперсонифицированном электронном средстве платежа (НЭСП), – с 60 тысяч до 100 тысяч рублей. Лимит переводов в размере не более 200 тысяч рублей в месяц остался при этом неизменным.



НЭСП – это электронные средства платежа, которые не связаны с конкретным пользователем или его идентификационными данными. Они могут быть использованы без регистрации или аутентификации пользователя: предоплаченные магазинные карты и купоны, некоторые виды электронных кошельков, мобильные платежи, которые применяются без регистрации пользователя и связаны с номером мобильного телефона.



Без упрощенной идентификации физического лица использование НЭСП возможно при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 15 тысяч рублей. Общая сумма переводимых электронных денежных средств не может превышать 40 тысяч рублей в течение календарного месяца. При упрощенной идентификации остаток не может превышает 60 тысяч руб., а общая сумма переводимых средств – не более 200 тысяч рублей в месяц. Принятый в первом чтении законопроект повышает остаток до 100 тысяч рублей при наличии упрощенной идентификации.



Закон вступит в силу через год после официального опубликования.