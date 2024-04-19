English Русский
News
19 April 2024

Эксперты раскрыли массовую схему взлома Telegram-аккаунтов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Выявлено более 300 ресурсов, где злоумышленники размещают изображения, которые пользователи могут найти в поисковой выдаче, и при переходе на источник изображения их перебрасывает на фишинговый сайт.
Фото: Shutterstock

На сегодняшний день самой массовой схемой по взлому аккаунтов пользователей в мессенджере Telegram являются тематические сайты с изображениями, к такому выводу пришли аналитики центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA. Они выявили более 300 аналогичных ресурсов, предназначенных для кражи профилей, передаёт РБК.

Эксперты объяснили, что на сайтах размещаются изображения, которые пользователи могут найти в поисковой выдаче. При открытии источника их переводят на фишинговый ресурс, имитирующий страницу в Telegram. Зачастую сайты носят название «Тебе понравится». Пользователей просят ввести данные от аккаунта, которые в дальнейшем попадают к мошенникам. Отмечается, что при таком способе двухфакторная аутентификация не помогает.

«На сегодняшний день это самая массовая и изощренная кампания, направленная на взлом Telegram-аккаунтов», — заявил руководитель Solar AURA Александр Вураско.

Злоумышленники создали сеть однотипных сайтов «с сотнями тысяч изображений» и описаний к ним в декабре 2023 года. Картинки на каждом ресурсе объединены по тематике — эксперты обнаружили сайты, посвященные аниме, корейским сериалам, фанфикам, интернет-мемам, порнографическим изображениям и даже пицце. Все выявленные фишинговые ресурсы были заблокированы.

Telegram мошенничество фишинг кража аккаунтов

Similar articles

Центробанк заявил о необходимости создания межотраслевой антифрод-платформы
«Яндекс браузер» выявил более 400 тысяч фишинговых сайтов при помощи ИИ
Мошенники применяют новую схему для доступа к данным на «Госуслугах»
Эксперты зафиксировали попытки кражи телефонных номеров с помощью eSIM
Фишинговые сайты активно наполняют зону .RU
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт