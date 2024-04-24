Mozilla: приложения для знакомств плохо соблюдают правила конфиденциальности

Компания Mozilla опубликовала исследование о том, как приложения для знакомств соблюдают конфиденциальность данных, и пришла к неутешительному выводу — если в 2021 году они просто не соответствовали её критериям, то сейчас ситуация стала ещё хуже:

«Приложения для знакомств утверждают, что чем больше личных данных вы поделитесь, тем больше у вас шансов найти любовь. У нас нет возможности узнать, правда ли это. Что мы точно знаем, так это то, что большинство приложений для знакомств совершенно не справляются с защитой этой информации».

Всего специалисты Mozilla изучили 25 приложений, 22 из них получили отметку «Конфиденциальность не включена» по итогам проверки. Это наиболее низкий показатель в рейтинге компании. Только Lex, Harmony и Happn получили оценки, которые можно считать приемлемыми.



В отчёте компании говорится, что большинство приложений могут делиться личными данными или продавать их в рекламных целей. В частности, в правилах Bumble указана нечёткая информация о конфиденциальности, что оставляет лазейки для продажи данных третьим сторонам.



Чаще всего такие приложения собирают геолокацию. Hinge, Tinder, OKCupid, Match, Plenty of Fish, BLK и BlackPeopleMeet устанавливают точное местоположение пользователей, причём некоторые из них (Hinge) делают это в фоновом режиме. В политике конфиденциальности Hinge говорится об этом, однако авторы документа отдельно отмечают, что в случае отказа от передачи данных геолокации пользователям могут быть недоступны некоторые услуги.



Исследовательница и одна из авторов отчёта Mozilla Зои Макдональд отметила, что дейтинговые приложения используют хищнические практики конфиденциальности, чем нарушают соглашения. В то же время, считают в компании, именно такие программы должны относиться к защите данных наиболее трепетно. Так, в числе наименее безопасных программ оказалось и приложение для знакомств геев и бисексуальных мужчин Grindr, при этом в 2023 году The Washington Post сообщала, что данные из этого приложения купила одна из базирующихся в США католических общин.



В Mozilla считают, что некоторые сервисы могут зайти ещё дальше. Исследователи сообщают, что приложение CoffeeMeetsBagel может собирать данные видеочатов, хотя полной уверенности в этом у специалистов Mozilla нет.