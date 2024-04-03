Более 200 зарубежных музыкантов подписали письмо против ИИ

Некоммерческая организация Artist Rights Alliance, защищающая права музыкантов, опубликовала открытое письмо по поводу развития искусственного интеллекта (ИИ) в музыкальной индустрии. Среди подписантов — Джон Бон Джови, Imagine Dragons, Кэти Перри, Ники Минаж, Билли Айлиш, Райан Теддер из OneRepublic и другие. Они обеспокоены тем, что некоторые участники рынка используют нейросети для «саботажа» и «подрыва репутации» исполнителей, авторов и правообладателей.

Так, компании, к примеру, иногда обучают алгоритмы на музыке артистов без их разрешения. Это сказывается на размере гонораров, которые получают авторы. Кроме того, в будущем они и вовсе могут быть полностью заменены ИИ.

В письме утверждается, что «безответственное» использование искусственного интеллекта угрожает конфиденциальности, индивидуальности артистов, их музыке и доходам. Вместе с тем музыканты признают огромный потенциал технологий, которые могут служить источником вдохновения и помогать получать новый творческий опыт.

Авторы письма призвали разработчиков и цифровые музыкальные сервисы не создавать и не использовать генеративные технологии. При этом речь не идёт об ужесточении регулирования. Музыкальная отрасль просит технологические компании о сотрудничестве, чтобы исключить безответственные практики, а также сохранить качество музыки и рабочие места.