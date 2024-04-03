English Русский
News
3 April 2024

Более 200 зарубежных музыкантов подписали письмо против ИИ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Джон Бон Джови, Imagine Dragons и Билли Айлиш боятся, что искусственный интеллект заменит живых исполнителей.

Некоммерческая организация Artist Rights Alliance, защищающая права музыкантов, опубликовала открытое письмо по поводу развития искусственного интеллекта (ИИ) в музыкальной индустрии. Среди подписантов — Джон Бон Джови, Imagine Dragons, Кэти Перри, Ники Минаж, Билли Айлиш, Райан Теддер из OneRepublic и другие. Они обеспокоены тем, что некоторые участники рынка используют нейросети для «саботажа» и «подрыва репутации» исполнителей, авторов и правообладателей.

Так, компании, к примеру, иногда обучают алгоритмы на музыке артистов без их разрешения. Это сказывается на размере гонораров, которые получают авторы. Кроме того, в будущем они и вовсе могут быть полностью заменены ИИ.

В письме утверждается, что «безответственное» использование искусственного интеллекта угрожает конфиденциальности, индивидуальности артистов, их музыке и доходам. Вместе с тем музыканты признают огромный потенциал технологий, которые могут служить источником вдохновения и помогать получать новый творческий опыт. 

Авторы письма призвали разработчиков и цифровые музыкальные сервисы не создавать и не использовать генеративные технологии. При этом речь не идёт об ужесточении регулирования. Музыкальная отрасль просит технологические компании о сотрудничестве, чтобы исключить безответственные практики, а также сохранить качество музыки и рабочие места.

искусственный интеллект цифровая эпоха нейросети музыканты ИИ-обучение Artist Rights Alliance

Similar articles

Исследование: Как ИИ используется в предвыборных кампаниях разных стран
В России создадут единый центр безопасности в области ИИ
«Яндекс браузер» выявил более 400 тысяч фишинговых сайтов при помощи ИИ
Число судебных споров вокруг использования ИИ выросло на 60%
Еврокомиссия проведёт расследование против Alphabet, Amazon, Apple и Meta
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт