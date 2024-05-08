Технологическое лидерство и цифровая трансформация стали одними из национальных целей

Президент Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 и 2036 годов. Для каждой из целей определены четкие целевые показатели и задачи, которые предстоит выполнить. Ранее они были объявлены в качестве национальных проектов во время послания Федеральному собранию.



В документе определены следующие национальные цели России:

сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

комфортная и безопасная среда для жизни;

экологическое благополучие;

устойчивая и динамичная экономика;

технологическое лидерство;

цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Как отмечает Минцифры, показатели по целям «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» и «Технологическое лидерство» будут следующие:



➖ обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по таким направлениям, как биоэкономика, беспилотные авиационные системы, экономика данных и цифровая трансформация, искусственный интеллект и др.



➖ увеличение к 2030 г. уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% по сравнению с уровнем 2022 г.



➖ обеспечение к 2030 г. вхождения России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок



➖ увеличение к 2030 г. внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% валового внутреннего продукта, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза



➖ увеличение к 2030 г. доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в России в полтора раза по сравнению с уровнем 2023 г.



➖ увеличение к 2030 г. выручки малых технологических компаний не менее чем в 7 раз по сравнению с уровнем 2023 г.



➖ достижение к 2030 г. «цифровой зрелости» гос. и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы



➖ формирование рынка данных, их активное вовлечение в хозяйственный оборот, хранение, обмен и защита



➖ увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к интернету, в том числе с использованием сетей спутниковой и мобильной связи, с учетом роста пропускной способности магистральной инфраструктуры, до 97% к 2030 г. и до 99% к 2036 г.



➖ обеспечение в 2025–2030 гг. темпа роста инвестиций в отечественные решения в сфере ИТ вдвое выше темпа роста валового внутреннего продукта



➖ переход к 2030 г. не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского ПО в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы



➖ увеличение к 2030 г. до 95% доли использования российского ПО в госорганах, госкорпорациях, госкомпаниях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации в совокупности превышает 50% , а также в их аффилированных юрлицах



➖ увеличение к 2030 г. до 99% доли предоставления массовых социально значимых гос. и муниципальных услуг в электронной форме. В том числе внедрение системы поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, за счет внедрения в деятельность органов госвласти единой цифровой платформы



➖ создание к 2030 г. эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики



➖ обеспечение к 2030 г. повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы гос. и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы не менее чем на 50%



➖ создание системы эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и снижения ущерба от их совершения



➖ обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности в интернете.