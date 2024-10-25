Законопроект об охране голоса не поддержали эксперты при президенте

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект об охране голоса. Об этом говорится в проекте заключения, с которым ознакомились «Ведомости». Инициатива была внесена в Госдуму в середине сентября текущего года группой сенаторов и депутатов, первое чтение планируется на ноябрь. Законопроектом предлагалось дополнить Гражданский кодекс (ГК) новой статьей – «Охрана голоса гражданина». Его обнародование и использование (в том числе записи, в которой содержится воссозданный с помощью специальных технологий голос гражданина – дипфейк) допускается только с согласия гражданина, а после смерти – с согласия его детей и супруга. Такое согласие не требуется, когда голос используется в публичных интересах, голос был записан при видео- или аудиозаписи в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях или если запись голоса производилась за плату.



В пояснительной записке парламентарии объясняли поправки необходимостью борьбы с «недобросовестным использованием технологий синтеза речи», когда искусственный интеллект может имитировать реальный голос, а это нарушает право гражданина самому решать, как распоряжаться записями своего голоса. Право на голос и его охрану не закреплено в законодательстве, поэтому парламентарии и предложили поправки в ГК РФ. Законопроект был разработан Альянсом в сфере искусственного интеллекта и Национальной федерацией музыкальной индустрии.



Правовое управление Госдумы, рассмотрев проект федерального закона №718834-8 «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», сообщило, что он соответствует требованиям статьи 104 Конституции РФ и статье 105 Регламента ГД. Комитет по государственному строительству и законодательству также рассмотрел документ, решил также считать его соответствующим Конституции, предложил себя в качестве ответственного за законопроект, а также рекомендовал включить в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2024 года (ноябрь) в части программы законопроектной работы комитета.



Однако эксперты совета по кодификации оставили к документу множество замечаний. В проекте заключения они указывают, что нет необходимости вводить в ГК отдельную статью об охране голоса гражданина как нематериального блага. Конституционный суд неоднократно подчеркивал в своих определениях, что перечень нематериальных благ, принадлежащих гражданину и подлежащих защите, является открытым. К ним относятся и внешность человека, в том числе артистический образ, и голос, и др. Кроме того, авторы законопроекта не представили примеры из судебной практики по спорам об охране голоса гражданина – ведь законопроект должен быть обусловлен недостаточностью существующего регулирования. А, к примеру, интересы актеров дубляжа или певцов и так защищаются ГК. Закон же о персональных данных защищает использование голоса в качестве биометрических данных, любые действия могут совершаться только при наличии правового основания.



Также отмечается, что авторы законопроекта при формулировке своей инициативы взяли за основу текст действующей статьи 152.1 ГК («Охрана изображения гражданина») и заменили в нем «изображение» на «голос». Но аналогию проводить нельзя, поскольку статья об охране изображения была введена для уточнения пределов действия исключительного права художника и фотографа, в частности что они обязаны получать согласие у изображаемого лица на использование изображения. При том что зачастую суды выводят из-под действия этой статьи карикатуры, шаржи и прочее.



Аргументация совета по большей части сводится к критике понятийного аппарата, но проблема куда шире, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов:

«Текущая версия законопроекта и заложенные в нем принципы выглядят противоречиво с точки зрения сложившейся не только в России, но и во всем мире правоприменительной практики и законодательства». По его словам, человеческий голос ни в одной стране мира с развитой системой права не признается объектом права: «Защищать закон может фонограмму – запись голоса, содержащие ее видео- и аудиоматериалы. Запись оперной партии, песня известного исполнителя, аудиокнига, сцена из фильма – это объекты права, они защищены законом и международными договорами, у них может быть правообладатель, у голоса как такового – нет».

«Представим себе ту же ситуацию, в которой актер/чтец/диктор, т. е. исполнитель, использует свой голос для создания фонограммы. Фонограмма ему не принадлежит, но голос принадлежит ему, – говорит Горбунов. – Возникает логичный вопрос, а может ли правообладатель фонограммы использовать такое произведение в соответствии с законом, если оно содержит в себе объект, прав на который у него нет? Могут ли быть переданы права на такое произведение третьим лицам в рамках исключительной лицензии и т. д.? Возникает множество вопросов, на которые законопроект ответа не дает». По его словам, инициатива нацелена на борьбу с фейками, но такие изменения вызывают массу вопросов в том числе в связи с тем, что мошенники, которые используют дипфейки, вряд ли все находятся в России.



В свою очередь, зампред комитета ГД по госстроительству Даниил Бессарабов, входящий также в число авторов инициативы, считает, что проблема с голосовыми дипфейками существует, соответственно, требуется и регулирование.