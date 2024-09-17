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17 September 2024

В Госдуму внесён законопроект о защите голоса человека

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Предлагается считать голос объектом личных неимущественных прав по аналогии с изображением, а обнародование и использование сгенерированных ИИ записей должно быть только с согласия гражданина.
Изображение создано с помощью Playground AI

Группа сенаторов и депутатов, в числе которых Андрей Клишас и Артём Шейкин, внесла в Госдуму законопроект №718834-8 «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», который устанавливает охрану голоса человека, как объекта личных неимущественных прав гражданина по аналогии с изображением, в том числе в случаях имитации голоса или путем генерации его искусственным интеллектом (ИИ).

Документ предполагает, что запись голоса человека можно использовать только с его согласия. То же касается и записей, в которой содержится воссозданный с помощью специальных технологий голос гражданина - речь идет о технологиях синтеза речи, дипфейках.

В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан при участии Альянса в сфере искусственного интеллекта. Также в документе отмечается, что:

«При недобросовестном использовании технологий синтеза речи возникают неблагоприятные правовые последствия для граждан. В частности, искусственный интеллект, обучившись на аудиозаписях реального голоса, может в дальнейшем его имитировать, и „производные“ записи могут быть использованы способом, неприемлемым для человека — обладателя голоса, поскольку получение его согласия прямо не предусмотрено законодательством».

В случае смерти голос человека можно использовать только с согласия детей и супруга или родителей. Однако под регулирование попадает не любая запись: если она была записана на публичных мероприятиях, за плату или публикуется в государственных и иных интересах, согласие не нужно.

При нарушении материальные носители, содержащие запись голоса, на основании судебного решения должны быть изъяты из оборота и уничтожены. Если голос распространяется в интернете, можно потребовать удалить запись и запретить её использование в будущем. и Национальной федерации музыкальной индустрии.

искусственный интеллект Клишас технологии дипфейки голос человека

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