Правительство представило новый нацпроект «Экономика данных»

Заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко презентовал национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который призван повысить доступность современных телеком-сервисов, поможет подготовить ИТ-кадры и развить цифровое госуправление, расширит внедрение отечественного ПО.

Нацпроект рассчитан на 5 лет и ключевые направления до 2030 года намечены следующие:

запуск отечественной группировки спутников связи

обеспечение всех школ и колледжей современными ИТ-решениями

предоставление всех госуслуг через цифровые платформы, а документов — в электронном виде

производство 100% оборудования сотовых сетей и ПО в России

проактивное предоставление не менее 100 госуслуг

оценка защищённости 100% ключевых ГИС

подготовка свыше 250 тыс. ИТ-специалистов, число работников в отрасли достигнет 1,4 млн

развитие квантовых технологий создание цифровой аналитической платформы.

«У нас чуть больше триллиона на пятилетку, — рассказал Григоренко, — но это только федеральные деньги. Будет симбиоз с бизнесом — мы стремимся к софинансированию».

В качестве примера софинансирования он привёл механизм поддержки особо значимых проектов в размере до 50% (вторая половина стоимости финансируется со стороны заказчика решения).

В «Экономику данных» вошли такие федеральные проекты, как:

Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы

Искусственный интеллект

Цифровое государственное управление

Отечественные решения

Прикладные исследования и перспективные разработки

Инфраструктура кибербезопасности

Кадры для цифровой трансформации

Государственная статистика.

Структура нацпроекта отличается от той, которую Дмитрий Григоренко представил в сентябре 2024 г. Тогда речь шла о трех больших направлениях: «Инфраструктура», «Инструменты», «Будущее», в состав которых входили федеральные проекты. Направление «Государственная статистика» в сентябрьский план не входило.

Федеральный проект «Информационная безопасность» предусматривает создание инфраструктуры безопасности российского интернета. К 2030 году будет проведена оценка защищенности 100% ключевых государственных информационных систем. Главный тренд в кибермошенничестве, по словам чиновника, идет на подделку голосов при звонке через специальные программы в интернете и предоставление достоверных персональные данные тех, чьим именем представляется мошенник. Григоренко отметил, что на текущий момент нет универсальной нормы, при помощи которой можно победить эту проблему:

«Важно, чтобы о ней сообщалось максимально широко, а государство в настоящее время активно работает над тем, чтобы максимально обезопасить граждан и призывает быть бдительнее к данной проблеме. Сейчас живем реально в таком мире, и никаким правилами, никаким законам на сегодняшний день полностью доверять нельзя».

Целями «Экономики данных» до 2030 г. обозначены технологический суверенитет, цифровизация отраслей экономики и социальной сферы, а также управление на основе больших данных, следует из презентации вице-премьера. Главными задачами на 2025–2026 гг. правительство ставит перед собой принятие законопроекта для борьбы с мошенниками, создание антифрод-платформы, а также принятие законопроекта «О платформенной экономике».