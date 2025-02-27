Правительство представило новый нацпроект «Экономика данных»

Заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко презентовал национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который призван повысить доступность современных телеком-сервисов, поможет подготовить ИТ-кадры и развить цифровое госуправление, расширит внедрение отечественного ПО.
Нацпроект рассчитан на 5 лет и ключевые направления до 2030 года намечены следующие:
«У нас чуть больше триллиона на пятилетку, — рассказал Григоренко, — но это только федеральные деньги. Будет симбиоз с бизнесом — мы стремимся к софинансированию».
В качестве примера софинансирования он привёл механизм поддержки особо значимых проектов в размере до 50% (вторая половина стоимости финансируется со стороны заказчика решения).
В «Экономику данных» вошли такие федеральные проекты, как:
Структура нацпроекта отличается от той, которую Дмитрий Григоренко представил в сентябре 2024 г. Тогда речь шла о трех больших направлениях: «Инфраструктура», «Инструменты», «Будущее», в состав которых входили федеральные проекты. Направление «Государственная статистика» в сентябрьский план не входило.
Федеральный проект «Информационная безопасность» предусматривает создание инфраструктуры безопасности российского интернета. К 2030 году будет проведена оценка защищенности 100% ключевых государственных информационных систем. Главный тренд в кибермошенничестве, по словам чиновника, идет на подделку голосов при звонке через специальные программы в интернете и предоставление достоверных персональные данные тех, чьим именем представляется мошенник. Григоренко отметил, что на текущий момент нет универсальной нормы, при помощи которой можно победить эту проблему:
«Важно, чтобы о ней сообщалось максимально широко, а государство в настоящее время активно работает над тем, чтобы максимально обезопасить граждан и призывает быть бдительнее к данной проблеме. Сейчас живем реально в таком мире, и никаким правилами, никаким законам на сегодняшний день полностью доверять нельзя».
Целями «Экономики данных» до 2030 г. обозначены технологический суверенитет, цифровизация отраслей экономики и социальной сферы, а также управление на основе больших данных, следует из презентации вице-премьера. Главными задачами на 2025–2026 гг. правительство ставит перед собой принятие законопроекта для борьбы с мошенниками, создание антифрод-платформы, а также принятие законопроекта «О платформенной экономике».
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