ООН предложила семь рекомендаций для регулирования искусственного интеллекта

Совет по вопросам искусственного интеллекта, созданный при ООН в 2022 году, представил окончательный доклад с семью ключевыми рекомендациями по управлению искусственным интеллектом. Эти предложения направлены на устранение рисков и пробелов в существующей системе регулирования ИИ. Ожидается, что рекомендации будут обсуждены на сентябрьском саммите ООН, который станет важным шагом к созданию глобальных стандартов регулирования ИИ.



Одной из главных рекомендаций является создание независимой панели для предоставления объективных научных знаний об искусственном интеллекте. Такая структура поможет устранить информационные дисбалансы между лабораториями, разрабатывающими ИИ, и остальным миром. С момента запуска ChatGPT от OpenAI в 2022 году, подкрепленного инвестициями Microsoft, распространение ИИ вызвало серьезные опасения, связанные с дезинформацией, фейковыми новостями и нарушением авторских прав.



На сегодняшний день лишь небольшое количество стран внедрило законы для регулирования ИИ. Европейский союз находится в авангарде этого процесса, утвердив Всеобъемлющий закон об ИИ (AI Act), тогда как в США продолжается практика добровольного соблюдения стандартов. Китай, в свою очередь, сосредоточен на сохранении социальной стабильности и контроле над технологиями со стороны государства. 10 сентября США и около 60 стран одобрили «план действий» для ответственного использования ИИ в военной сфере, однако Китай отказался поддержать этот документ.

Доклад ООН также подчёркивает опасность того, что разработка ИИ остается в руках нескольких транснациональных компаний, что создаёт риск навязывания технологий людям без их участия в процессе принятия решений.



Совет рекомендует начать новый политический диалог по вопросам управления ИИ, а также создать стандарты для обмена информацией и формирования глобальной сети для развития потенциала управления ИИ. Среди других предложений выделяется необходимость создания глобального фонда ИИ, который поможет устранить пробелы в сотрудничестве и возможностях управления. Кроме того, доклад рекомендует разработать глобальные стандарты для обеспечения прозрачности и подотчетности данных, связанных с ИИ.



Заключительным пунктом доклада является предложение о создании небольшого офиса ИИ при ООН. Его задача — поддерживать и координировать внедрение предложенных рекомендаций на международном уровне, что позволит эффективнее регулировать развитие и использование ИИ.



Этот доклад представляет собой важный шаг на пути к глобальному контролю над искусственным интеллектом, учитывая его стремительное распространение и потенциал для изменения различных аспектов жизни общества.