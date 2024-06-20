Новый европейский законопроект угрожает шифрованию и тайне переписки

Европейский Союз близок к принятию нового закона, который может кардинально изменить принципы работы мессенджеров и систему защиты пользовательских данных. Новый законопроект, направленный на борьбу с материалами, связанными с сексуализированным насилием над детьми (CSAM), предполагает массовое сканирование переписки, включая зашифрованные сообщения. Эта инициатива вызвала значительные дебаты и опасения среди защитников конфиденциальности и цифровых прав.



Документ, впервые представленный в 2022 году, предусматривает внедрение системы «модерации загрузки», которая будет сканировать все отправляемые человеком цифровые сообщения, включая изображения, видео и ссылки. Каждый оператор службы мгновенных сообщений при запуске этой системы мониторинга на своей платформе должен будет запрашивать согласие пользователя на сканирование его сообщений. Если он такого согласия не даст, то не сможет отправлять изображения или URL-адреса.



Авторы законопроекта одновременно одобряют и отвергают функцию сквозного шифрования: с одной стороны, они подчёркивают, что сквозное шифрование «является необходимым средством для защиты базовых прав»; с другой, утверждают, что службы обмена зашифрованными сообщениями могут «непреднамеренно стать безопасными зонами, в которых передаются или распространяются материалы жестокого обращения с детьми».



Для решения этих проблем предлагается обеспечить возможность сканирования переписки — но при этом каким-то образом не нарушать конфиденциальности, которую обеспечивает сквозное шифрование. Для этого система модерации будет сканировать содержимое сообщений ещё до того, как мессенджер их зашифрует. Президент Signal Мередит Уиттакер (Meredith Whittaker) уже заявила, что если закон будет принят, мессенджер прекратит работу в ЕС. Организации Electronic Frontier Foundation, Center for Democracy & Technology и Mozilla подписали совместное заявление с призывом к ЕС отклонить инициативу, связанную со сканированием пользовательского контента.



Недовольны инициативой и сами европейские парламентарии — несколько десятков депутатов написали в Совет ЕС, чтобы выразить своё несогласие с предложением. По их мнению отвергнутый ранее законопроект всплыл, потому что выдался удобный момент: недавно прошли выборы в Европарламент, а в конце месяца заканчивается председательство Бельгии в Совете ЕС — сторонникам инициативы выпал последний шанс протолкнуть его.

Если он получит поддержку, Европейские Парламент, Совет и Комиссия начнут консультации по формированию окончательного текста закона. Но даже при поддержке властей стран ЕС могут возникнуть трудности с его продвижением: проведённый в минувшем году опрос показал, что две трети представителей европейской молодёжи выступают против инициативы.

Известный IT-эксперт и блогер Илья Вайцман также критически относится к предлагаемым поправкам европарламентариев, считая, что под благим предлогом они хотят просто избавиться от шифрования законодательно:

«...а тем временем, евробюрократы продолжают пробивать свой законопроект о тотальной проверке переписки в мессенджерах. При этом они с елейными [лицами] даже не отрицают важности оконечного шифрования, и поэтому предлагают ввести обязательную государственную проверку всех сообщений во всех мессенджерах ДО шифрования (каким-то кейлоггером, судя по всему). Зачем? Ну как же: «ради защиты детей», и никак иначе.



Ра-зу-ме-ет-ся, ни о каких детях чиновники не думают. Как только вы видите какую-то очевидную [censored] «ради безопасности детей!», то знайте: с вероятностью 99,9% вы имеете дело с абсолютно аморальными бандитами и вертухаями».

«Единственная настоящая цель этого продвигаемого преступного законопроекта — развертывание системы тотальной слежки за мыслями и настроениями населения, — уверен Вайцман. — Зачем? Ну как же... Захват и бесконечное удержание власти определенными группировками с помощью упреждающего манипулирования обществом. Что? Нет, про репрессии в отношении инакомыслящих в Европе я пока не говорю. Но гарантий не дам».