Законопроект об ограничении доступа к «иноагентским» книгам в библиотеках прошёл I чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект №584955-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном деле" (в части установления особенностей предоставления и размещения общедоступными библиотеками отдельных документов)», который наделит Министерство культуры полномочием ограничивать в публичных библиотеках доступ к книгам авторов, признанных иноагентами, экстремистами или террористами.

Сейчас они, по утверждению авторов в пояснительной записке, размещаются свободно:

«Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации».

Порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне будет установлен, согласно тексту инициативы, также Минкультом.

В реестр иноагентов в последние годы было внесено множество популярных российских писателей, которые публично критиковали политику действующих властей РФ, в том числе — касаемо «спецоперации» на территории Украины.



В числе таких авторов: Людмила Улицкая, Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, также внесённый в реестр террористов и экстремистов), Дмитрий Быков, Михаил Веллер, Линор Горалик, Дмитрий Глуховский и другие.