Законопроект об ограничении доступа к «иноагентским» книгам в библиотеках прошёл I чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект №584955-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном деле" (в части установления особенностей предоставления и размещения общедоступными библиотеками отдельных документов)», который наделит Министерство культуры полномочием ограничивать в публичных библиотеках доступ к книгам авторов, признанных иноагентами, экстремистами или террористами.
Сейчас они, по утверждению авторов в пояснительной записке, размещаются свободно:
«Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации».
Порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне будет установлен, согласно тексту инициативы, также Минкультом.
В реестр иноагентов в последние годы было внесено множество популярных российских писателей, которые публично критиковали политику действующих властей РФ, в том числе — касаемо «спецоперации» на территории Украины.
В числе таких авторов: Людмила Улицкая, Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, также внесённый в реестр террористов и экстремистов), Дмитрий Быков, Михаил Веллер, Линор Горалик, Дмитрий Глуховский и другие.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.