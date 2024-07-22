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22 July 2024

РКН начал присылать в Pikabu запросы об инструкциях по обходу блокировок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Это следует из отчёта о прозрачности портала за II квартал 2024 года.

Во II квартале текущего года с различными запросами в Pikabu обращались Роскомнадзор (РКН) и Следственный комитет (СК). Это следует из отчёта о прозрачности портала.

У РКН было четыре вида требований: включение в реестр запрещённой информации (166), уведомление о мониторинге (7), удаление персональных данных (2), а также «о запросе позиции» (1). Все запросы были удовлетворены.

 

Источник: Pikabu

 

Больше всего ведомство волновали разжигание/экстремизм (38,55%  от общего числа запросов), информация о суицидах (30,12%) и инструкции по обходу блокировок (14,46%). Чаще всего запросы касались видео текстов в постах (29,52%), текстов в комментариях (27, 11%) и фото/гиф в постах (12,65%).

СК запросил и получил информацию один раз, это были данные о пользователе.

Pikabu публикует отчёты о прозрачности поквартально. Помимо РКН и СК, иногда запросы делали МВД, ФСБ и суды.

Роскомнадзор экстремизм отчёт о прозрачности блокировки transparency report данные пользователей Pikabu

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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