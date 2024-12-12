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12 December 2024

«Антипиратская» система Piracy Shield привела к блокировке широкого числа легальных сайтов

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Итальянская автоматизированная система по борьбе с пиратским контентом уже не в первый раз оказывается в центре скандала, и на этот раз задело даже крупное технологическое онлайн-издание.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

Итальянская антипиратская платформа Piracy Shield, запущенная в начале 2024 года, была создана для оперативной блокировки пиратских ресурсов. Однако её работа вызывает серьёзные вопросы из-за многочисленных случаев так называемого «сопутствующего ущерба», когда блокируются невинные сайты. Как пишет TorrentFreak, инцидент, произошедший несколько дней назад, привлёк особое внимание.

Центром скандала стал IP-адрес, принадлежащий CDN-провайдеру DataCamp. Этот адрес использовался для доставки контента различных сайтов, включая известное итальянское издание о новостях технологий DDaY. Заблокированный IP оказался в реестре Piracy Shield в результате попытки пресечь пиратскую трансляцию футбольного матча «Монца» — «Удинезе». Как утверждают эксперты, подобное решение было принято без тщательной проверки, что привело к сбоям в работе множества сайтов.

Посетители DDaY, как и других пострадавших ресурсов, столкнулись с невозможностью загрузить нужные им сайты. Некоторые пользователи видели заглушку с уведомлением от итальянского телеком-регулятора AGCOM, что усилило путаницу. Представители DDaY заявили, что их сайт никогда не распространял пиратского контента, а произошедшее — пример грубого нарушения прав добросовестных пользователей интернета.

Ситуация с DDaY — не первый случай, когда Piracy Shield блокирует легальные ресурсы. Ранее подобные инциденты уже касались сервисов Cloudflare и Google Drive, что подчёркивает системные проблемы в работе платформы. Эксперты указывают на недостаточную прозрачность процесса блокировки и игнорирование возможных последствий для инфраструктуры.

Piracy Shield действует на основании закона, принятого в июле 2023 года, который позволяет блокировать пиратские ресурсы в течение 30 минут с момента подачи запроса. Однако критики системы считают, что столь жёсткий подход без должной проверки нарушает принципы цифровой этики и может подорвать доверие к регуляторам.

Представители AGCOM защищают работу системы, утверждая, что она необходима для защиты интеллектуальной собственности и индустрии, например, спортивных трансляций. Тем не менее пострадавшие ресурсы, такие как DDaY, требуют извинений и пересмотра подхода к блокировкам.

Эксперты также указывают на риск подобных инцидентов в будущем, пока операторы платформы не начнут учитывать возможные последствия своих действий. На фоне растущей критики Piracy Shield становится примером того, как борьба за права правообладателей может привести к массовым ошибкам, затрагивающим интересы законопослушных пользователей.

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