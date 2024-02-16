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16 February 2024

Самый популярный пароль среди утечек по-прежнему «123456»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Исследователи утекших баз с 2017 года проанализировали более 36,6 млрд учётных записей и пришли к выводу, что в данном рейтинге ничего особо не меняется.

Исследовательский проект «Утечки информации» опубликовал очередной ежегодный отчёт, в котором проанализировал около 44 млн новых уникальных учетных записей (пары электронная почта/пароль).

В данном отчёте проанализировано 5,52 млрд уникальных учетных записей. Как обычно, основной упор был сделан на пароли.

 



Начиная с  2017 года, всего проектом было проанализировано 36,6 млрд учетных записей, включая неуникальные.

По имеющейся базе исследователями был составлен традиционный «хит-парад» паролей и логинов.

10 самых популярных паролей за все время:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. qwerty123
  4. 12345
  5. qwerty
  6. qwerty1
  7. password
  8. 12345678
  9. 111111
  10. 1q2w3e

 

«Уже несколько лет подряд в данном рейтинге происходят только «косметические» изменения, никаких принципиально новых паролей не появляется», – отмечают «Утечки информации».

 

10 самых популярных паролей зоны «РУ» за все время:

  1. 123456
  2. qwerty
  3. 123456789
  4. 12345
  5. qwerty123
  6. 1q2w3e
  7. password
  8. 12345678
  9. 111111
  10. 1234567890

 

10 самых популярных паролей, содержащих только буквы:

  1. qwerty
  2. password
  3. qwertyuiop
  4. zxcvbnm
  5. iloveyou
  6. asdasd
  7. qazwsx
  8. asdfghjkl
  9. dragon
  10. monkey

 

10 самых популярных паролей, содержащих буквы, цифры и спецсимволы:

  1. 1qaz@WSX
  2. P@ssw0rd
  3. p@ssw0rd
  4. pass@123
  5. 1qaz!QAZ
  6. !QAZ2wsx
  7. Password1!
  8. !QAZ1qaz
  9. Pass@123
  10. abc123!

 

10 самых популярных кириллических паролей:

  1. йцукен
  2. пароль
  3. любовь
  4. привет
  5. наташа
  6. максим
  7. марина
  8. люблю
  9. андрей
  10. кристина

 

Теперь что касается адресов электронной почты, являющихся логинами.

10 самых популярных доменов:

  1. gmail.com
  2. yahoo.com
  3. hotmail.com
  4. mail.ru
  5. rambler.ru
  6. yandex.ru
  7. qq.com
  8. ya.ru
  9. aol.com
  10. bk.ru

На момент исследования в базе «Утечек информации» накопилось 5 515 274 144 всего паролей.

утечки исследование электронная почта рейтинг пароли Утечки информации

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