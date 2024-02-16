Самый популярный пароль среди утечек по-прежнему «123456»

Исследовательский проект «Утечки информации» опубликовал очередной ежегодный отчёт, в котором проанализировал около 44 млн новых уникальных учетных записей (пары электронная почта/пароль).
В данном отчёте проанализировано 5,52 млрд уникальных учетных записей. Как обычно, основной упор был сделан на пароли.
Начиная с 2017 года, всего проектом было проанализировано 36,6 млрд учетных записей, включая неуникальные.
По имеющейся базе исследователями был составлен традиционный «хит-парад» паролей и логинов.
10 самых популярных паролей за все время:
«Уже несколько лет подряд в данном рейтинге происходят только «косметические» изменения, никаких принципиально новых паролей не появляется», – отмечают «Утечки информации».
10 самых популярных паролей зоны «РУ» за все время:
10 самых популярных паролей, содержащих только буквы:
10 самых популярных паролей, содержащих буквы, цифры и спецсимволы:
10 самых популярных кириллических паролей:
Теперь что касается адресов электронной почты, являющихся логинами.
10 самых популярных доменов:
На момент исследования в базе «Утечек информации» накопилось 5 515 274 144 всего паролей.
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