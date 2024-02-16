Самый популярный пароль среди утечек по-прежнему «123456»

Исследовательский проект «Утечки информации» опубликовал очередной ежегодный отчёт, в котором проанализировал около 44 млн новых уникальных учетных записей (пары электронная почта/пароль).

В данном отчёте проанализировано 5,52 млрд уникальных учетных записей. Как обычно, основной упор был сделан на пароли.





Начиная с 2017 года, всего проектом было проанализировано 36,6 млрд учетных записей, включая неуникальные.



По имеющейся базе исследователями был составлен традиционный «хит-парад» паролей и логинов.



10 самых популярных паролей за все время:

123456 123456789 qwerty123 12345 qwerty qwerty1 password 12345678 111111 1q2w3e

«Уже несколько лет подряд в данном рейтинге происходят только «косметические» изменения, никаких принципиально новых паролей не появляется», – отмечают «Утечки информации».

10 самых популярных паролей зоны «РУ» за все время:

123456 qwerty 123456789 12345 qwerty123 1q2w3e password 12345678 111111 1234567890

10 самых популярных паролей, содержащих только буквы:

qwerty password qwertyuiop zxcvbnm iloveyou asdasd qazwsx asdfghjkl dragon monkey

10 самых популярных паролей, содержащих буквы, цифры и спецсимволы:

1qaz@WSX P@ssw0rd p@ssw0rd pass@123 1qaz!QAZ !QAZ2wsx Password1! !QAZ1qaz Pass@123 abc123!

10 самых популярных кириллических паролей:

йцукен пароль любовь привет наташа максим марина люблю андрей кристина

Теперь что касается адресов электронной почты, являющихся логинами.



10 самых популярных доменов:

gmail.com yahoo.com hotmail.com mail.ru rambler.ru yandex.ru qq.com ya.ru aol.com bk.ru

На момент исследования в базе «Утечек информации» накопилось 5 515 274 144 всего паролей.