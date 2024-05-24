ФАС представила новый портал с раскрытием информации в сфере ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила новый улучшенный портал раскрытия информации в сфере ЖКХ.

В пресс-релизе сказано, что он повысит открытость деятельности регулируемых отраслей, и кроме этого:

«Новая модель размещения сведений для доступа заинтересованных лиц необходима для синхронизации маршрутов тарифно-инвестиционных процессов.



Она предусматривает унифицированный состав информации для тепло-, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами.



Это исключит дублирование запросов от регуляторов и упростит обмен информацией».

Портал был разработан в соответствии с утвержденными в 2023 году новыми стандартами раскрытия информации. В новой версии расширена система фильтрации данных, улучшена система навигации. При модернизации сайта использовали «импортозамещённые технологии».



Мы обратились к экспертам, которые ответили нам, что портал по смыслу не изменился. «Там нет открытых данных или открытого API, поэтому открытости порталу не прибавилось», — отмечают они.

Портал ФАС в сфере ЖКХ был запущен в октябре 2018 года. С этого момента в систему поступило более 1,27 млн форм раскрытия информации, из них 748 тыс.— из региональных систем.