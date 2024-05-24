ФАС представила новый портал с раскрытием информации в сфере ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила новый улучшенный портал раскрытия информации в сфере ЖКХ.
В пресс-релизе сказано, что он повысит открытость деятельности регулируемых отраслей, и кроме этого:
«Новая модель размещения сведений для доступа заинтересованных лиц необходима для синхронизации маршрутов тарифно-инвестиционных процессов.
Она предусматривает унифицированный состав информации для тепло-, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами.
Это исключит дублирование запросов от регуляторов и упростит обмен информацией».
Портал был разработан в соответствии с утвержденными в 2023 году новыми стандартами раскрытия информации. В новой версии расширена система фильтрации данных, улучшена система навигации. При модернизации сайта использовали «импортозамещённые технологии».
Мы обратились к экспертам, которые ответили нам, что портал по смыслу не изменился. «Там нет открытых данных или открытого API, поэтому открытости порталу не прибавилось», — отмечают они.
Портал ФАС в сфере ЖКХ был запущен в октябре 2018 года. С этого момента в систему поступило более 1,27 млн форм раскрытия информации, из них 748 тыс.— из региональных систем.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
Contacts for media:
Telegram:
moi_fee
Signal: moi_fee.13
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.