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24 May 2024

ФАС представила новый портал с раскрытием информации в сфере ЖКХ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Он должен повысить открытость данных в этой области, но опрошенные нами эксперты не увидели здесь существенных изменений.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила новый улучшенный портал раскрытия информации в сфере ЖКХ.

В пресс-релизе сказано, что он повысит открытость деятельности регулируемых отраслей, и кроме этого:

«Новая модель размещения сведений для доступа заинтересованных лиц необходима для синхронизации маршрутов тарифно-инвестиционных процессов.

Она предусматривает унифицированный состав информации для тепло-, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами.  

Это исключит дублирование запросов от регуляторов и упростит обмен информацией».

Портал был разработан в соответствии с утвержденными в 2023 году новыми стандартами раскрытия информации. В новой версии расширена система фильтрации данных, улучшена система навигации. При модернизации сайта использовали «импортозамещённые технологии».

Мы обратились к экспертам, которые ответили нам, что портал по смыслу не изменился. «Там нет открытых данных или открытого API, поэтому открытости порталу не прибавилось», — отмечают они.

Портал ФАС в сфере ЖКХ был запущен в октябре 2018 года. С этого момента в систему поступило более 1,27 млн форм раскрытия информации, из них 748 тыс.— из региональных систем.

ФАС открытые данные ЖКХ

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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