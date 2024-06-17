Госорганы раскроют компаниям данные для обучения ИИ

Минэкономразвития разработало порядок раскрытия данных госведомств в интернете. Это позволит компаниям получить доступ к информации органов власти и обучать на них модели искусственного интеллекта (ИИ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий приказ министерства.

Государственные и муниципальные органы теперь могут признавать информацию общедоступной и публиковать её в разделе «Открытые данные» на своих сайтах. Решение о размещении данных будет приниматься на основе общественной потребности. Публичные советы при федеральных и местных органах власти будут определять, какие данные следует публиковать.



Под открытыми данными понимается информация о деятельности госорганов, размещенная в интернете в виде массивов данных, которые можно будет использовать для обучения ИИ-моделей, кроме персональных данных (ПД).



Приказ поддерживает нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начнется в 2025 году и заменит текущий проект «Цифровая экономика». На финансирование нового нацпроекта планируется направить не менее 700 млрд рублей. Он предусматривает создание цифровых платформ для оптимизации взаимодействия граждан, бизнеса и государства к 2030 году.



Однако, по мнению экспертов, неясно, как будет определяться общественная потребность в данных. Недостаток нормативного регулирования может привести к отказам в доступе к информации, что может вызывать конфликты и судебные разбирательства.