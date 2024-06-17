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17 June 2024

Госорганы раскроют компаниям данные для обучения ИИ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
На сайтах будет публиковаться информация, признанная общедоступной, — решения по ней будут приниматься с участием публичных советов при госорганах власти.
Изображение создано с помощью Canva AI

Минэкономразвития разработало порядок раскрытия данных госведомств в интернете. Это позволит компаниям получить доступ к информации органов власти и обучать на них модели искусственного интеллекта (ИИ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий приказ министерства.

Государственные и муниципальные органы теперь могут признавать информацию общедоступной и публиковать её в разделе «Открытые данные» на своих сайтах. Решение о размещении данных будет приниматься на основе общественной потребности. Публичные советы при федеральных и местных органах власти будут определять, какие данные следует публиковать.

Под открытыми данными понимается информация о деятельности госорганов, размещенная в интернете в виде массивов данных, которые можно будет использовать для обучения ИИ-моделей, кроме персональных данных (ПД).

Приказ поддерживает нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начнется в 2025 году и заменит текущий проект «Цифровая экономика». На финансирование нового нацпроекта планируется направить не менее 700 млрд рублей. Он предусматривает создание цифровых платформ для оптимизации взаимодействия граждан, бизнеса и государства к 2030 году.

Однако, по мнению экспертов, неясно, как будет определяться общественная потребность в данных. Недостаток нормативного регулирования может привести к отказам в доступе к информации, что может вызывать конфликты и судебные разбирательства.

152-ФЗ искусственный интеллект открытые данные обучение ИИ

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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