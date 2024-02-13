Власти обсуждают снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок

На прошлой неделе состоялось межведомственное совещание, на котором обсуждался размер лимита покупок для личного пользования, сделанных в зарубежных интернет-магазинах за месяц и ввезенных без уплаты пошлины. Об этом сообщает РБК. Среди звучавших предложений:
- сохранение существующего порога беспошлинных покупок в размере 1 тыс. евро;
- снижение порога до 500 евро;
- снижение порога до 200 евро;
- полная отмена порога с последующим введением пошлины.
За сохранение существующего размера лимита выступают Торгово-промышленная палата (ТПП), Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а также «Почта России», крупные маркетплейсы, логистические операторы и Ассоциация трансграничной торговли. Они считают, что снижение приведёт к росту цен на товары на 5–15% и сокращению продаж. На снижении порога до 500 евро настаивает Минпромторг, до 200 евро — Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС). Минэкономразвития склоняется к полной отмене.
Решение по порогу беспошлинной торговли примет Правительство.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.