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13 February 2024

Власти обсуждают снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Речь идёт об уменьшении порога до 500 или 200 евро или даже полной отмене.

На прошлой неделе состоялось межведомственное совещание, на котором обсуждался размер лимита покупок для личного пользования, сделанных в зарубежных интернет-магазинах за месяц и ввезенных без уплаты пошлины. Об этом сообщает РБК.  Среди звучавших предложений:

- сохранение существующего порога беспошлинных покупок в размере 1 тыс. евро; 

- снижение порога до 500 евро;

- снижение порога до 200 евро;

- полная отмена порога с последующим введением пошлины.

За сохранение существующего размера лимита выступают Торгово-промышленная палата (ТПП), Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а также «Почта России», крупные маркетплейсы, логистические операторы и Ассоциация трансграничной торговли. Они считают, что снижение приведёт к росту цен на товары на 5–15% и сокращению продаж. На снижении порога до 500 евро настаивает Минпромторг, до 200 евро — Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС). Минэкономразвития склоняется к полной отмене.

Решение по порогу беспошлинной торговли примет Правительство. 

ФАС онлайн-торговля Минпромторг Минфин Почта России Торгово-промышленная палата Правительство России Федеральная таможенная служба Ассоциация трансграничной торговли

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Время менять копирайт UniSender